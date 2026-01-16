Avoirs russes gelés : la société belge Euroclear en procès à Moscou

D'après des médias publics russes, la somme revendiquée par la Banque centrale russe atteint les 200 milliards de dollars.

L'audience préliminaire du procès de d'Euroclear, à Moscou, en Russie, le 16 janvier 2026. ( AFP / ALEXANDER NEMENOV )

Le procès de la société belge Euroclear, qui détient l'essentiel des avoirs de la Russie gelés en Europe, a débuté à Moscou, vendredi 16 janvier, ont pu constater des journalistes de l' AFP . L'entreprise est poursuivie par la Banue centrale de Russie (BCR), qui l'accusée, lors de l'audience préliminaire au tribunal arbitral de Moscou, de lui avoir causé un "préjudice" en la privant de la gestion de "liquidités et titres" lui appartenant.

La juge Anna Petroukhina a décidé que cette procédure aurait lieu à huis clos, à la demande de la BCR qui a souhaité "protéger le secret bancaire". Cette décision a provoqué le mécontentement des juristes de plusieurs dizaines d'investisseurs privés russes, dont les avoirs ont également été gelés par Euroclear. Ces investisseurs voulaient participer au procès en tant que tiers, mais ont été écartés du procès.

"Nous avons voulu montrer qu'il y a aussi des investisseurs privés qui sont victimes de cette situation. La plupart n'ont pas d'actifs gigantesques. Ces gens ont besoin de cet argent", a affirmé devant la presse l'un de leurs représentants, le juriste Vladimir Saouridi. "La banque centrale et le tribunal ont montré qu'ils ne veulent pas défendre les intérêts des investisseurs privés" , a-t-il estimé. Selon Vladimir Saouridi, des courtiers proposent à ces investisseurs de revendre, hors du marché boursier, ces actifs pour seulement 10% de leur valeur.

Le procès doit se poursuivre le 4 mars, a indiqué une source proche du dossier, citée par l'agence de presse Ria Novosti .

200 milliards d'euros

D'après des médias publics russes, la somme revendiquée est composée du montant des avoirs gelés et de l'indemnisation d'un manque à gagner, soit 18.200 milliards de roubles (environ 200 milliards d'euros au taux actuel).

"Nous ne sommes pas sûrs qu'il y a eu une ségrégation des actifs de la banque centrale et des investisseurs privés" dans cette somme, a relevé un des investisseurs privés, Alexandre Poliakov, interrogé vendredi par l' AFP . Il affirme avoir perdu près de 12 millions de roubles (près de 130.000 euros) à cause du gel des actifs. "Une somme avec laquelle je pouvais construire une maison dans la région de Moscou", regrette-t-il. Selon lui, une autre plainte d'une vingtaine d'investisseurs privés russes envers Euroclear et le ministère belge des Finances devrait être examinée le 5 février par le même tribunal moscovite.

Le gel des actifs russes fait partie des sanctions occidentales prises à l'encontre de Moscou pour punir son attaque massive de l'Ukraine lancée en février 2022 . La Russie dénonce ces mesures comme illégales au regard du droit international et assimile celles visant ses sociétés à de la concurrence déloyale.

En décembre, l'Union européenne avait débattu d'une possible saisie des avoirs russes gelés pour aider financièrement l'Ukraine, mais, face à l'opposition de plusieurs pays, dont la Belgique, a opté pour un emprunt garanti par son budget.

Moscou avait dénoncé les tentatives européennes de se saisir de ces actifs, les qualifiant de "vol", et avait averti de "conséquences graves" si elles étaient menées à terme. Des responsables russes ont évoqué de potentielles saisies d'avoirs européens en Russie et des procédures en justice devant les instances internationales.