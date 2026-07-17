((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Mises à jour: Perpétuel)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13 h 30 GMT:

** La société australienne Perpetual a rejeté une offre de rachat améliorée de 2,5 milliards de dollars australiens (1,75 milliard de dollars) émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT < EQTAB.ST >,a-t-elle indiqué. C'est la deuxième fois en quelques semaines que le gestionnaire de patrimoine repousse son prétendant.

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** Le conseil d’administration de PayPal < PYPL.O > estime qu’une offre publique d’achat de 53 milliards de dollars émanant de son concurrent Stripe et de la société de capital-investissement Advent International sous-évalue la société et se heurte à des obstacles réglementaires et financiers, a déclaré une source proche du dossier, ce qui pourrait ouvrir la voie à des négociations sur l’avenir du géant américain des paiements.

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** Le fonds européen EQT a relevé son offre sur l’opérateur de site web japonais Kakaku.com < 2371.T > à 3 450 yens (21,25 dollars) par action, contre 3 000 yens auparavant, dépassant ainsi l’offre concurrente d’un consortium composé de LY Corp < 4689.T >, filiale de SoftBank, et de Bain Capital.

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** Le groupe australien Coles < COL.AX > a annoncé avoir mis fin aux discussions avec la société américaine de capital-investissement TPG Capital concernant une éventuelle acquisition de Greencross Pet Wellness, ce qui a fait grimper son cours de 5 %.

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