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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:

** Le groupe italien d'appareils auditifs Amplifon < AMPF.MI > achètera les activités auditives du danois GN Store Nord < GN.CO > pour 2,3 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars) sur une base sans dette, ont déclaré les deux sociétés.

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** La société de services financiers StoneX Group < SNEX.O > a proposé d'acquérir CAB Payments < CABP.L > en espèces, évaluant le fournisseur de paiements transfrontaliers à 241,4 millions de livres (319,7 millions de dollars).

nL6N4040FB

** L'australien Perpetual Limited < PPT.AX > a déclaré qu'il avait accepté de vendre son activité de gestion de patrimoine à la société de capital-investissement Bain Capital pour un paiement initial en espèces de 500 millions de dollars australiens (350 millions de dollars).

nL1N40308O

** La startup indienne de technologie éducative upGrad a signé un accord pour acquérir sa rivale Unacademy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ont déclaré les deux entreprises dimanche.

nL1N40305I

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMPLIFON
9,788 EUR MIL -6,96%
CAB PMNT HLDG
93,050 GBX LSE +18,54%
PERPETUAL
12,6000 USD OTCBB 0,00%
STONEX GROUP
103,5700 USD NASDAQ 0,00%
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