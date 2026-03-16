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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:

** Le groupe italien d'appareils auditifs Amplifon < AMPF.MI > achètera les activités auditives du danois GN Store Nord < GN.CO > pour 2,3 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars) sur une base sans dette, ont déclaré les deux sociétés.

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** La société de services financiers StoneX Group < SNEX.O > a proposé d'acquérir CAB Payments < CABP.L > en espèces, évaluant le fournisseur de paiements transfrontaliers à 241,4 millions de livres (319,7 millions de dollars).

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** L'australien Perpetual Limited < PPT.AX > a déclaré qu'il avait accepté de vendre son activité de gestion de patrimoine à la société de capital-investissement Bain Capital pour un paiement initial en espèces de 500 millions de dollars australiens (350 millions de dollars).

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** La startup indienne de technologie éducative upGrad a signé un accord pour acquérir sa rivale Unacademy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ont déclaré les deux entreprises dimanche.

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