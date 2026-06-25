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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** La société de rachat spécialisée dans l'Asie MBK Partners a annoncé avoir conclu un accord pour céder le prestataire de services de soins aux personnes âgées Japan Well-being à la société américaine de capital-investissement Advent International, pour un montant non divulgué.

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** La société espagnole d’énergies renouvelables Audax Renovables < ADXR.MC >> a déclaré qu’elle prévoit de lancer une offre publique d’achat volontaire sur le groupe norvégien Elmera < ELMRA.OL >> d’une valeur de 4,5 milliards de couronnes norvégiennes (456 millions (XX millions d'euros) de dollars), mais Elmera a indiqué avoir également reçu une proposition non contraignante d’un autre acteur stratégique à un prix « nettement plus élevé ».

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** Le fabricant américain d’adhésifs H.B. Fuller < FUL.N >> va racheter Advanced Medical Solutions Group < AMSU.L >> dans le cadre d’une transaction en numéraire qui valorise le fournisseur médical britannique à environ 715 millions de livres sterling (942,1 millions (XX millions d'euros) de dollars), dette comprise, ont indiqué les sociétés.

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** La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet < EZJ.L >> a déclaré avoir rejeté une quatrième offre de rachat améliorée à 6,50 livres sterling par action émanant de la société d’investissement américaine Castlelake, invoquant des inquiétudes concernant la structure de propriété de l’opération.

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** La société immobilière australienne Lendlease < LLC.AX >> a annoncé qu’elle céderait sa participation restante de 25,1 % dans Keyton Retirement Living Trust à son co-investisseur Aware Super pour 525 millions de dollars australiens (soit 361,62 millions (XX millions d'euros) de dollars).

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** La société immobilière singapourienne OUE < OVES.SI >> a annoncé qu'elle allait acquérir le Crowne Plaza Changi Airport pour 500 millions de dollars singapouriens (soit 385,42 millions (XX millions d'euros) de dollars) en partenariat avec Tokyo Century < 8439.T >>, marquant ainsi leur deuxième collaboration hôtelière au sein de l'aéroport de la cité-État.

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** Volkswagen < VOWG_p.DE >> a accepté de céder une participation de 51 % dans sa filiale de moteurs marins Everllence à la société de capital-investissement Bain Capital, dans le cadre d’une transaction qui générera un produit d’environ 7,4 milliards d’euros (8,40 milliards de dollars), a annoncé mercredi l’entreprise.

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Fusions / Acquisitions

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