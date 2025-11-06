 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Wirespeed, Aquarian Capital, MEG Energy)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT jeudi:

** L'investisseur financier Aquarian Capital, soutenu par Abu Dhabi, a accepté de prendre le contrôle du fournisseur américain d'assurance-vie et de rentes Brighthouse Financial

BHF.O dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars, mettant fin à un processus de vente qui a duré la majeure partie de l'année. nL4N3WI1BI

** Une unité de Singapore Telecommunications STEL.SI a proposé de vendre des actions de Bharti Airtel BRTI.NS en Inde dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter environ 103,5 milliards de roupies (1,18 milliard de dollars), a rapporté Bloomberg News, citant les termes de l'offre.

nL4N3WI1CY

** Charles Schwab SCHW.N a accepté d'acheter la plateforme d'actions privées Forge Global FRGE.N , dans une transaction évaluée à 660 millions de dollars, alors que les sociétés de Wall Street cherchent à répondre à la demande croissante des investisseurs pour l'accès aux startups à forte croissance.

nL4N3WI123

** Coalition, basée à San Francisco, a acquis Wirespeed, une plateforme de cybersécurité conçue pour trier les détections de menaces, afin de combiner sa détection et sa réponse gérées automatisées (MDR) à sa suite de solutions cybernétiques.

nL6N3WI0ZY

** Les actionnaires de MEG Energy MEG.TO , producteur canadien de sables bitumineux, ont voté jeudi en faveur d'un rachat par Cenovus Energy CVE.TO, mettant ainsi fin à une bataille de plusieurs mois. nL4N3WI1WJ]

** Innosera, un consortium dirigé par Nordic Capital et Permira, n'a pas réussi à obtenir le niveau requis de soutien des actionnaires pour son projet de rachat de Bavarian Nordic BAVA.CO et retirera son offre. nL5N3VU0L5

** Turkish Airlines THYAO.IS a signé un accord pour acheter environ un quart du transporteur espagnol Air Europa, ont déclaré les compagnies aériennes. nL8N3WI0RW

** State Bank of India SBI.NS , la plus grande banque du pays en termes d'actifs, a déclaré qu'elle vendrait une participation de 6,3% dans SBI Funds Management par le biais d'une offre publique initiale, sa deuxième tentative après une annonce antérieure en 2021. nL4N3WI0M4

** KKR & Co KKR.N et Singapore Telecommunications

STEL.SI sont en pourparlers avancés pour acheter plus de 80% de ST Telemedia Global Data Centres - ce qui leur donnerait la pleine propriété - pour plus de S$ 5 milliards (3,9 milliards), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des plans. nL1N3WI08P

** Le constructeur automobile indien Mahindra & Mahindra

MAHM.NS a vendu la totalité de sa participation de 3,5 % dans RBL Bank RATB.NS pour 6,78 milliards de roupies (77,1 millions de dollars), ce qui représente un retour de 62,5 % sur son investissement de 2023. nL4N3WI0C9

** La compagnie publique Qatar Airways a décidé de vendre la totalité de sa participation dans Cathay Pacific Airways

0293.HK pour environ 897 millions de dollars (6,97 milliards de dollars HK), marquant ainsi sa sortie complète de la compagnie aérienne phare de Hong Kong après huit ans d'existence. nL4N3WH1GC

** Nissan Motor 7201.T a conclu un accord de 97 milliards de yens (643 millions de dollars) pour vendre et relouer son siège social mondial à Yokohama, au Japon, dans le cadre de ses plans de restructuration, a déclaré le constructeur automobile.

nL1N3WI02A

** Pfizer PFE.N se prépare à adoucir de nouveau son offre pour Metsera MTSR.O , a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N3WH28Z

** La plateforme MGA Doxa a acquis le fournisseur American Hole 'n One (AHNO), basé en Géorgie, dans le but d'étendre l'indemnisation des prix, l'assurance des promotions d'événements, l'assurance des promotions sportives et l'assurance du trou d'un coup. nL6N3WH15B

** MFE-MediaForEurope MFEB.MI , le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, négocie l'achat de 33% maximum de la société de médias portugaise Impresa IMPA.LS à la famille Balsemao, a déclaré Impresa mercredi. nL8N3WC225

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRIGHTHS FINC
65,7000 USD NASDAQ +26,83%
CATHAY PAC AIRWA
1,270 EUR Tradegate -0,78%
CHARLES SCHWAB
94,260 USD NYSE +0,55%
FORGE GLB HLDG
44,060 USD NYSE +68,30%
KKR & CO
119,380 USD NYSE +0,40%
MEG ENERGY
29,730 CAD TSX +1,02%
METSERA
81,5500 USD NASDAQ +14,25%
MFE-MEDIA RG-B
3,902 EUR MIL -2,40%
NISSAN MOTOR CO
1,930 EUR Tradegate -2,55%
PFIZER
24,885 USD NYSE +1,01%
SINGTEL
2,910 EUR Tradegate +1,43%
© 2025 Thomson Reuters.

