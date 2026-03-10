((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Atlas Energy, Medtronic, Fairfax Financial, Raiffeisen Bank, Beazley)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** Atlas Energy AESI.N a déclaré avoir signé un accord avec Caterpillar CAT.N pour sécuriser environ 840 millions de dollars d'équipement de génération d'énergie jusqu'en 2029, une mesure visant à verrouiller la capacité de fabrication alors que la demande d'électricité augmente aux États-Unis. nL4N3ZY0XI

** Le fabricant d'appareils médicaux Medtronic <MDT.N > a déclaré qu'il avait accepté d'acheter la société américaine Scientia Vascular dans le cadre d'une transaction évaluée à 550 millions de dollars, dans le but d'élargir sa gamme de produits utilisés dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux.

** La société d'investissement canadienne Fairfax Financial < FFH.TO > a déclaré qu'elle avait accepté de vendre une partie de sa participation dans Poseidon Corp, la société mère du propriétaire d'actifs maritimes et énergétiques Atlas Corp et de l'opérateur maritime Seaspan, pour un montant de 1,91 milliard de dollars.

** La banque autrichienne Raiffeisen Bank < RBIV.VI > se rapproche d'un accord pour acheter l'unité roumaine Garanti de BBVA < BBVA.MC > pour environ 550 millions d'euros ( 640,97 millions de dollars), a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec l'affaire.

** L'assureur spécialisé Beazley BEZG.L a accepté d'acquérir kWh Analytics, une AGM spécialisée dans les énergies renouvelables, dans le but d'étendre ses capacités de souscription sur le marché en pleine croissance de la transition énergétique.

** Le courtier d'assurance australien AUB Group a finalisé l'acquisition de la plateforme britannique de courtage et de souscription d'assurance PIHL Holdings (Prestige), renforçant ainsi sa présence sur le marché britannique de l'assurance de détail, a déclaré la société.

** La société de sciences de la vie Agilent Technologies < A.N > a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la société privée de pathologie clinique Biocare Medical dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 950 millions de dollars.

** Shell < SHEL.L > a déclaré lundi qu'elle vendrait sa chaîne de magasins de lubrifiants Jiffy Lube à une filiale de la société de capital-investissement Monomoy Capital Partners pour 1,3 milliard de dollars, alors que la compagnie pétrolière continue de se débarrasser de ses actifs non essentiels dans le cadre de la stratégie du directeur général Wael Sawan visant à se concentrer sur les activités à plus fort rendement.

** La société de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST étudie la possibilité de vendre la société de logiciels libres SUSE dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre une valeur de 6 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros), selon deux personnes au fait du dossier.

** Judan Financial, une nouvelle filiale de l'International Holding Company d'Abu Dhabi, a déclaré lundi qu'elle avait acquis une participation de 50,1 % dans la société américaine Alpha Wave, alors qu'elle cherche à construire une plate-forme mondiale de gestion d'actifs et à étendre son portefeuille de services financiers.

** L'opérateur hospitalier Universal Health Services < UHS.N > a déclaré lundi qu'il allait acquérir le fournisseur de soins de santé virtuels Talkspace < TALK.O > dans le cadre d'une transaction évaluée à 835 millions de dollars, dans un contexte de demande croissante de services de santé comportementale.

