((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** La société pétrolière publique brésilienne Petrobras < PETR4.SA > a déclaré avoir acheté une participation de 42,5 % dans le bloc 2613, situé au large de la Namibie.

nS0N3YE049

** Chevron CVX.N est l'une d'au moins deux sociétés en lice pour les actifs mondiaux de Lukoil LKOH.MM , en dépit de l'accord initial conclu la semaine dernière par la société énergétique russe pour les vendre à la société américaine de capital-investissement Carlyle, selon quatre sources au fait des conversations.

nL1N3Z20BU

** Le sud-coréen LG Energy Solution < 373220.KS > a déclaré qu'il prévoyait d'acheter la participation de 49% détenue par Stellantis < STLAM.MI > dans leur coentreprise de batteries au Canada pour un montant nominal de 100 dollars.

nL1N3Z208Q

** Le brasseur japonais Kirin Holdings < 2503.T > a déclaré qu'il allait vendre sa marque de bourbon du Kentucky Four Roses à l'entreprise américaine E&J Gallo Winery pour un montant pouvant aller jusqu'à 775 millions de dollars.

nL1N3Z11OX

** Rio Tinto < RIO.AX >, < RIO.L > s'est retiré des négociations de rachat avec Glencore < GLEN.L >, mettant fin à des mois de négociations sur un rapprochement qui aurait remodelé l'industrie minière mondiale.

nL4N3Z11V1