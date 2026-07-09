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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Le constructeur allemand de moteurs Deutz DEZG.DE a conclu un accord en vue d'acquérir le constructeur de véhicules militaires FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft pour 1,6 milliard d'euros (1,83 milliard de dollars). Cette opération lui permet de renforcer sa présence sur le secteur de la défense, en pleine expansion, dans un contexte de hausse des dépenses militaires en Europe. nL8N43B09O

** Le groupe Amwins et Dragoneer Investment Group ont réaffirmé leur offre publique d’achat en numéraire de 6 dollars australiens par action sur Steadfast, prolongeant ainsi de quatre semaines la période d’exclusivité accordée par le courtier d’assurance australien, a indiqué Steadfast.

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** La banque finlandaise S-Bank a annoncé qu’elle lancerait une offre publique d’achat volontaire en numéraire à 17,20 € par action sur Oma Savings Bank OMASP.HE , valorisant ainsi l’établissement de crédit à 571,4 millions d’euros (653,17 millions de dollars), a indiqué Oma Savings Bank dans un communiqué. nL8N43B0AE