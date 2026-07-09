 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une mention de source)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Le constructeur allemand de moteurs Deutz DEZG.DE a conclu un accord en vue d'acquérir le constructeur de véhicules militaires FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft pour 1,6 milliard d'euros (1,83 milliard de dollars). Cette opération lui permet de renforcer sa présence sur le secteur de la défense, en pleine expansion, dans un contexte de hausse des dépenses militaires en Europe. nL8N43B09O

** Le groupe Amwins et Dragoneer Investment Group ont réaffirmé leur offre publique d’achat en numéraire de 6 dollars australiens par action sur Steadfast, prolongeant ainsi de quatre semaines la période d’exclusivité accordée par le courtier d’assurance australien, a indiqué Steadfast.

nL6N43B0BT

** La banque finlandaise S-Bank a annoncé qu’elle lancerait une offre publique d’achat volontaire en numéraire à 17,20 € par action sur Oma Savings Bank OMASP.HE , valorisant ainsi l’établissement de crédit à 571,4 millions d’euros (653,17 millions de dollars), a indiqué Oma Savings Bank dans un communiqué. nL8N43B0AE

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DEUTZ
9,080 EUR XETRA +3,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,6 -2,53%
CAC 40
8 310,65 +0,70%
Pétrole Brent
78,49 -1,25%
SOITEC
104 +5,76%
STELLANTIS
4,638 -1,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank