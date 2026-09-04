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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** La compagnie pétrolière norvégienne DNO DNO.OL a déclaré vendredi qu'elle n'avait plus l'intention de lancer l'offre publique d'achat sur la société britannique Genel Energy

GENL.L , initialement annoncée le 7 août.

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** SafePoint Holdings a finalisé un investissement minoritaire dans la société britannique spécialisée dans la gestion générale d'assurances (MGA) Arrow Risk Management, a annoncé jeudi l'assureur de Floride, scellant ainsi un partenariat stratégique à long terme visant à soutenir l'expansion d'Arrow.

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** Lagardère Media LAGA.PA – qui regroupe bon nombre des principales publications du milliardaire français Vincent Bolloré – acquiert une participation dans la société de médias française d’extrême droite Frontières, a déclaré vendredi le président de Frontières, Erik Tegner.

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** Banco BPI CABK.MC , filiale de Caixabank, a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder sa participation de 33,35 % dans Banco de Fomento de Angola (BFA) à la société congolaise Financial (CFSA), pour un montant fixe de 388,5 millions d’euros (451,71 millions de dollars).

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** La compagnie pétrolière nationale du Timor oriental, Timor Gap, a annoncé avoir conclu un accord contraignant avec Osaka Gas en vue d’acquérir la participation de 10 % détenue par la société japonaise dans le projet gazier Greater Sunrise.

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** KKR KKR.N va acquérir une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena Healthcare, renforçant ainsi l’engagement de cette société d’investissement mondiale dans le secteur de la santé en Asie du Sud-Est, dans un contexte d’intérêt croissant des investisseurs.

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** Le sous-traitant Flex FLEX.O a annoncé jeudi qu’il allait acquérir le fabricant de systèmes de conversion d’énergie EPC Power dans le cadre d’une transaction évaluée à 4,4 milliards de dollars, afin de renforcer sa position sur les marchés des centres de données dédiés à l’IA et des infrastructures électriques.

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