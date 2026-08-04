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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: American Family Mutual Insurance, Hartford; Mises à jour SRI Global:)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** The Hartford a conclu un accord définitif en vue d'acquérir l'activité de prévoyance salariale d'Equitable, a annoncé mardi l'assureur.

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** SRI Global, une société holding d'investissement contrôlée par l'homme d'affaires italien Giulio Gallazzi, a déclaré mardi avoir soumis une manifestation d'intérêt non contraignante en vue d'acquérir les activités du constructeur de yachts de luxe The Italian Sea Group < TISG.MI >, se joignant ainsi à la course pour le rachat de cette entreprise en difficulté.

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** Bending Spoons < BSP.O > a accepté d’acquérir Airtable dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant la société américaine de logiciels à 1,285 milliard de dollars, ont annoncé les deux entreprises, marquant ainsi la première acquisition de la société technologique italienne depuis son introduction au Nasdaq le mois dernier .

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** Le promoteur immobilier britannique spécialisé dans les entrepôts Segro < SGRO.L > a accepté l'offre publique d'achat de son concurrent américain Prologis < PLD.N > dans le cadre d'une opération d'une valeur pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (19,19 milliards de dollars), ont indiqué les deux sociétés, suite aux pressions exercées par les investisseurs.

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** Qantas Airways < QAN.AX > a annoncé que Jetstar Japan rachèterait sa participation de 33,32 % dans la compagnie low-cost dans le cadre d’une transaction de 8,2 milliards de yens (52,11 millions de dollars), ouvrant ainsi la voie à son passage sous contrôle japonais et à son changement de nom.

nL4N44022A

Fusions / Acquisitions

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