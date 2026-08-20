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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 21:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Mise à jour YipitData:)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 19 h 30 GMT:

** YipitData, un fournisseur de services d'analyse de données soutenu par des investisseurs dont le groupe Carlyle CG.O , envisage une vente qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars, ont déclaré des sources proches du dossier. nL6N44G15P

** La société de capital-investissement CVC Capital Partners

CVC.AS prépare une offre sur la banque britannique Aldermore, a rapporté Sky News, rejoignant ainsi un nombre croissant de prétendants pour cette banque détenue par la société sud-africaine FirstRand FSRJ.J . nL4N44H0ZA

** OneDigital a racheté Midwest Insurance Agency, un courtier en assurance commerciale basé dans l’Illinois et comptant 20 employés. nL6N44H0EY

** La société de paiement Stripe a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter OpenRouter, qui aide les entreprises à acheminer et à optimiser l’utilisation des jetons, son dernier pari sur le secteur en pleine croissance de l’IA.

nL4N44G1HK

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CVC CPTL
15,080 EUR Euronext Amsterdam -0,20%
THE CARLYLE GRP
47,9900 USD NASDAQ -2,85%
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