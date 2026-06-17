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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** Le cabinet de recrutement britannique Hays HAYS.L a annoncé avoir cédé ses activités dans six pays européens et envisager d'autres cessions, le ralentissement prolongé du marché de l'emploi dans la région poussant le groupe à se recentrer sur ses activités principales.

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** Le groupe italien de transformation numérique Engineering a annoncé qu'il allait céder ses divisions Alfahealth et Industries eXcellence à la société mondiale de conseil en technologie Accenture ACN.N .

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** Le fondateur et président exécutif de MSC, la plus grande compagnie maritime de transport par conteneurs au monde, Gianluigi Aponte, envisage d’acquérir une participation dans son concurrent allemand Hapag-Lloyd HLAG.DE , a rapporté le magazine Manager Magazin, citant des sources.

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