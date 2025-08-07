((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 13h30 GMT jeudi:

** Ripple achètera la plate-forme de paiement stablecoin Rail pour 200 millions de dollars, a déclaré la société, quelques semaines après que la présidente américaine Donald Trump

ait signé une loi qui a suscité des attentes de jetons de cryptomonnaie sur le point d'entrer dans le courant dominant.

** L'acquisition précédemment annoncée de la société britannique Argentex < AGFX.L > par le fournisseur de paiements transfrontaliers IFX Payments a été annulée après que l'entreprise de gestion du risque de change a été placée sous administration le mois dernier, ont déclaré les sociétés.

** Western Midstream Partners < WES.N > a déclaré qu'il allait acquérir Aris Water Solutions < ARIS.N > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, dans le but de diversifier ses activités dans le bassin permien. nL4N3TY1WU