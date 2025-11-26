((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Mayne Pharma, Grindr, MFE-MediaForEurope, Orlen, E.W. Scripps, TenneT)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mercredi:

Les soumissionnaires étrangers pour des sociétés australiennes pourraient être tenus de payer des frais de rupture plus élevés si l'approbation réglementaire n'est pas reçue, à la suite de l'échec du rachat de Mayne Pharma MYX.AX pour un montant de 434 millions de dollars, ont déclaré des avocats.

Les deux principaux actionnaires de Grindr GRND.N ont déclaré qu'ils avaient retiré leur proposition d'offre de 3,46 milliards de dollars pour privatiser l'application de rencontres, peu après que la société ait mis fin aux négociations en raison de problèmes de financement.

MFE-MediaForEurope MFEB.MI , le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, a déclaré qu'il avait accepté d'acheter 32,9% de la société de médias portugaise Impresa IMPA.LS à la famille Balsemao pour 17,3 millions d'euros (20 millions de dollars).

Le raffineur polonais Orlen PKN.WA , contrôlé par l'État, a déclaré qu'il prévoyait de racheter les actions restantes de son unité de services publics Energa ENGP.WA afin d'en devenir propriétaire à part entière, pour un montant d'environ 709 millions de zlotys (189 millions de dollars).

Le diffuseur américain E.W. Scripps SSP.O a déclaré avoir adopté un plan de droits des actionnaires afin de donner à son conseil d'administration le temps d'évaluer l'offre de 538 millions de dollars de son grand rival Sinclair SBGI.O ainsi que d'autres options.

Le gouvernement allemand souhaite signer un accord d'ici le début de l'année prochaine pour acheter une participation de 25,1 % dans la division locale de l'opérateur de réseau électrique néerlandais TenneT IPO-TTH.AS , selon une lettre du ministère de l'économie.

** La société d'investissement brésilienne Patria < PAX.O > a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter une participation de 51 % dans Solis, une société locale spécialisée dans les fonds d'investissement de droits de crédit.

** Naver Financial, une unité du géant sud-coréen de l'internet Naver < 035420.KS >, a accepté d'acquérir Dunamu, un opérateur de la plus grande bourse de crypto-monnaies du pays, Upbit, dans une transaction entièrement en actions évaluée à 15,13 trillions de wons (10,27 milliards de dollars).

** La société australienne National Storage REIT < NSR.AX > a déclaré avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars) de la part d'un consortium composé du gestionnaire d'actifs mondial Brookfield < BAM.N > et du fonds souverain de Singapour GIC Investments.

** Robinhood Markets < HOOD.O > et Susquehanna International Group ont conclu un accord pour reprendre une bourse réglementée gérée par Miami International Holdings < MIAX.N >, ce qui a donné un coup de pouce important aux entreprises dans leur effort pour établir une place forte sur les marchés de prédiction.

