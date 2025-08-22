((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Dongfeng, Intel Mises à jour: Cenovus)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1910 GMT vendredi:

** Le constructeur automobile public chinois Dongfeng Motor Corp a déclaré qu'il allait privatiser son unité cotée à Hong Kong, Dongfeng Motor Group 0489.HK , dans le cadre d'une transaction évaluée à 55,13 milliards de dollars HK (7,06 milliards de dollars), tout en cotant séparément sa branche de véhicules électriques.

** Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendraient une participation de 10 % dans Intel INTC.O dans le cadre d'un accord avec le fabricant de puces en difficulté et prévoit d'autres mesures de ce type, la dernière intervention extraordinaire de la Maison Blanche dans l'Amérique des entreprises.

** La société canadienne Cenovus Energy CVE.TO a annoncé qu'elle allait acquérir MEG Energy MEG.TO pour un montant de 7,9 milliards de dollars canadiens (5,68 milliards de dollars) en espèces et en actions, mettant ainsi fin à des semaines de spéculations selon lesquelles elle ferait figure de chevalier blanc pour MEG, qui fait l'objet d'une tentative d'acquisition hostile.

** Air Liquide < AIRP.PA > a signé un accord contraignant pour acheter la société sud-coréenne DIG Airgas à Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2, la valorisant à 2,85 milliards d'euros (3,3 milliards de dollars), a déclaré le groupe français de gaz industriels.

** L'investisseur activiste Cevian Capital a pris une participation de 3,02% dans le fabricant de peintures Dulux AkzoNobel < AKZO.AS >, a indiqué l'AFM, l'autorité néerlandaise de régulation des marchés, ce qui témoigne de la confiance dans la stratégie à long terme du groupe néerlandais.

** Le directeur général et actionnaire principal d'Apollo Hospitals < APLH.NS > en Inde, Suneeta Reddy, a cédé une participation de 1,3 % par le biais d'une transaction de bloc, a déclaré la société.

** Le taïwanais Yageo < 2327.TW > a relevé jeudi de 7% le prix de son offre publique d'achat sur le japonais Shibaura Electronics < 6957.T >, à 6 635 yens par action, afin de surenchérir sur une offre concurrente, alors qu'il attend l'autorisation du gouvernement japonais pour des raisons de sécurité nationale.

** Le groupe coopératif néo-zélandais Fonterra < FCG.NZ > a annoncé qu'il allait vendre ses activités mondiales de consommation et ses activités associées au grand groupe laitier français Lactalis pour 3,845 milliards de dollars néo-zélandais (2,24 milliards de dollars), ce qui a fait bondir ses actions à leur plus haut niveau depuis plus de sept ans.

** La société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté d'acheter le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce < DAY.N > pour 12,3 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d'une opération de rachat dont les dirigeants espèrent qu'elle contribuera à développer les capacités de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle.

