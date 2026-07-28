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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 15:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Cover Genius)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 13 h 30 GMT:

** Cover Genius a racheté la société berlinoise Friendsurance, a annoncé cette insurtech spécialisée dans l'assurance intégrée.

nL6N43U0NK

** Stellantis < STLAM.MI > a accepté de céder sa filiale d'autopartage Free2move à la société d'investissement allemande Mutares < MUXG.DE >, a indiqué le constructeur automobile, alors que son directeur général, Antonio Filosa, poursuit ses efforts pour recentrer le groupe sur son cœur de métier, la production automobile.

nL8N43U0H8

** Le constructeur italien de yachts de luxe Sanlorenzo < SNL.MI > a annoncé lundi avoir soutenu l'offre d'un consortium visant à acquérir l'ensemble des activités de son homologue Italian Sea Group < TISGR.MI >, qui fait actuellement l'objet d'une procédure d'insolvabilité, et prévoit de prendre une participation minoritaire dans la structure chargée de l'offre.

nL6N43T14X

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MUTARES
26,850 EUR XETRA -1,10%
SANLORENZO
38,280 EUR MIL -0,62%
STELLANTIS
5,076 EUR MIL +2,22%
THE IT SEA GRP
1,278 EUR MIL +13,10%
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