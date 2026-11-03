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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 11:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La société XRG, basée à Abu Dhabi, va racheter la participation de Shell SHEL.L dans le projet North West Shelf, exploité par Woodside Energy, pour 1,45 milliard de dollars, ce qui permettra à cette filiale de l'ADNOC d'acquérir son premier actif en Australie. nL6N46K08N

** Quatre actionnaires de Delfin, la société d'investissement de la famille italienne Del Vecchio et principal investisseur du géant de la lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA , ont rejeté une offre de rachat de leurs participations présentée par l'actionnaire Leonardo Maria Del Vecchio, ont rapporté lundi les agences de presse italiennes. nL5N46K0IW

** Vestel Elektronik VESTL.IS et Anadolu Group Holding

AGHOL.IS ont annoncé avoir signé des accords en vue de céder leurs participations dans le constructeur turc de véhicules électriques TOGG au fonds souverain du pays (TVF) et à Turkcell

TCELL.IS pour un montant de 184 millions d’euros (206 millions de dollars) chacun. nL6N46K05C

** Marsh a annoncé lundi avoir acquis Triton Insurance Agency, un courtier spécialisé dans l’assurance maritime et nautique basé à Newport, dans le Rhode Island. nL6N46J189

** Marvell Technology MRVL.O rachète le fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 115 milliards de dollars, dette comprise. Il s’agit de l’une des plus importantes acquisitions du secteur technologique et d’un pari audacieux sur le fait que le développement de l’IA alimentera la demande en puces pendant des années. nL6N46J0S1

Fusions / Acquisitions

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METATRON
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