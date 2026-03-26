((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Le fabricant allemand de biens de consommation Henkel < HNKG.DE > est en pourparlers avancés pour acheter Olaplex < OLPX.O > dans une transaction qui valoriserait le fabricant américain de produits de soins capillaires à environ 2 dollars par action, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources.

nL1N40E017

** L'unité de gestion d'actifs d'Allianz SE < ALVG.DE > va acquérir une participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion dans le cadre d'un accord avec l'assureur Talanx < TLXGn.DE > pour aider à financer une modernisation majeure du réseau alors que l'Allemagne passe à l'électricité renouvelable.

nFWN40D1AP

** La société britannique d'externalisation Capita < CPI.L > a accepté de vendre son activité de centre de contact pour le secteur privé à Inspirit Capital afin de se concentrer sur ses activités dans le secteur public et les pensions, ce qui a fait grimper ses actions de 12 %.

nL6N40E0J0

** Vinci < SGEF.PA > a accepté d'acheter un portefeuille d'autoroutes à péage en Inde à Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 150 milliards de roupies (1,6 milliard de dollars), a déclaré la société d'infrastructure française.

nFWN40E0E5

** La société américaine de capital-investissement KKR < KKR.N > a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangeries Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier.

nL6N40D18T