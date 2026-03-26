 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Le fabricant allemand de biens de consommation Henkel < HNKG.DE > est en pourparlers avancés pour acheter Olaplex < OLPX.O > dans une transaction qui valoriserait le fabricant américain de produits de soins capillaires à environ 2 dollars par action, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources.

nL1N40E017

** L'unité de gestion d'actifs d'Allianz SE < ALVG.DE > va acquérir une participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion dans le cadre d'un accord avec l'assureur Talanx < TLXGn.DE > pour aider à financer une modernisation majeure du réseau alors que l'Allemagne passe à l'électricité renouvelable.

nFWN40D1AP

** La société britannique d'externalisation Capita < CPI.L > a accepté de vendre son activité de centre de contact pour le secteur privé à Inspirit Capital afin de se concentrer sur ses activités dans le secteur public et les pensions, ce qui a fait grimper ses actions de 12 %.

nL6N40E0J0

** Vinci < SGEF.PA > a accepté d'acheter un portefeuille d'autoroutes à péage en Inde à Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 150 milliards de roupies (1,6 milliard de dollars), a déclaré la société d'infrastructure française.

nFWN40E0E5

** La société américaine de capital-investissement KKR < KKR.N > a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangeries Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier.

nL6N40D18T

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALLIANZ
350,300 EUR XETRA -0,99%
CAPITA PLC
273,000 GBX LSE +13,51%
HENKEL
63,200 EUR XETRA -0,08%
KKR & CO
88,960 USD NYSE -2,13%
OLAPLEX HLDG
1,3300 USD NASDAQ +2,31%
TALANX
104,500 EUR XETRA -1,23%
VINCI
128,3500 EUR Euronext Paris -0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank