Eviden (Atos) labellisé Cybersecurity Made In Europe par l'ECSO
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:08
L'ECSO a pour mission de développer un écosystème européen compétitif, de soutenir la souveraineté numérique et est partenaire de la Commission européenne pour structurer les initiatives et les investissements en cybersécurité.
Ce label récompense la localisation européenne de l'entreprise, la conformité aux normes et valeurs européennes, le respect du RGPD, l'investissement en R&D cyber en Europe, ainsi que la contribution à la souveraineté numérique et à la visibilité de l'écosystème cyber européen.
"Cette récompense marque notre engagement à fournir une cybersécurité fiable et enracinée en Europe, ainsi que notre contribution à la souveraineté numérique européenne", commente David Leporini, directeur produits de gestion des identités et des accès (IAM) d'Eviden.
Valeurs associées
|36,6000 EUR
|Euronext Paris
|-1,05%
A lire aussi
-
"Un repère dans notre histoire et notre esprit": Emmanuel Macron a rendu jeudi aux Invalides un hommage national à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin qui avait, à la tête de la "gauche plurielle", modernisé la France "de manière inédite". Chef du ... Lire la suite
-
L'ancien policier français soupçonné du meurtre de sa compagne et de son ex-conjointe et de l'enlèvement de ses deux enfants mineurs doit être présenté jeudi après-midi devant un tribunal du nord-est du Portugal, où il a été arrêté mardi après plusieurs jours de ... Lire la suite
-
Le service statistique des ministères sociaux note que le passage à la retraite fait reculer "significativement" le taux de pauvreté, en particulier chez les groupes les plus exposés, dont les chômeurs. Partir à la retraite fait-il reculer la pauvreté? Telle est ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient, à son 27e jour jeudi : . Israël a "éliminé" le chef de la marine des Gardiens Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé jeudi que l'armée avait "éliminé" le commandant de la marine ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer