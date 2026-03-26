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Eviden (Atos) labellisé Cybersecurity Made In Europe par l'ECSO
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:08

Eviden, la branche produits d' Atos Group, annonce avoir reçu le label Cybersecurity Made In Europe de la part de l'European Cyber Security Organisation (ECSO), organisation européenne réunissant des acteurs publics et privés pour renforcer la cybersécurité en Europe.

L'ECSO a pour mission de développer un écosystème européen compétitif, de soutenir la souveraineté numérique et est partenaire de la Commission européenne pour structurer les initiatives et les investissements en cybersécurité.

Ce label récompense la localisation européenne de l'entreprise, la conformité aux normes et valeurs européennes, le respect du RGPD, l'investissement en R&D cyber en Europe, ainsi que la contribution à la souveraineté numérique et à la visibilité de l'écosystème cyber européen.

"Cette récompense marque notre engagement à fournir une cybersécurité fiable et enracinée en Europe, ainsi que notre contribution à la souveraineté numérique européenne", commente David Leporini, directeur produits de gestion des identités et des accès (IAM) d'Eviden.

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