Snapchat fait l'objet d'une enquête de l'UE pour manquement présumé à l'obligation d'empêcher la manipulation d'enfants et la vente de produits illégaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Snapchat, propriété de Snap

SNAP.N , a fait l'objet d'une enquête de l'UE jeudi, les régulateurs ayant averti que la plateforme sociale ne semblait pas faire assez pour empêcher la manipulation d'enfants et la vente de produits illégaux.

L'enquête de l'UE s'inscrit dans le cadre de la loi sur les services numériques, qui exige des grandes plateformes en ligne qu'elles fassent davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables, sous peine de se voir infliger des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel global.

"Snapchat semble avoir négligé le fait que la loi sur les services numériques exige des normes de sécurité élevées pour tous les utilisateurs, qu'il s'agisse de manipulation d'enfants, d'exposition à des produits illégaux ou de paramètres de compte qui compromettent la sécurité des mineurs", a déclaré Henna Virkkunen, responsable de la politique technologique de l'UE, dans un communiqué.

La Commission européenne, chargée de faire appliquer la loi, a déclaré qu'elle soupçonnait Snapchat de ne pas disposer de garanties suffisantes pour empêcher les enfants d'être contactés par des utilisateurs cherchant à les exploiter sexuellement ou dans le cadre d'activités criminelles.

Elle a ajouté que les outils de modération du contenu de l'entreprise étaient inefficaces pour empêcher la diffusion d'informations orientant les utilisateurs vers la vente de produits illégaux, tels que les drogues, ou de produits interdits aux mineurs, tels que les vapes et l'alcool.

La Commission a indiqué qu'elle reprendrait l'enquête ouverte en septembre dernier par les autorités de régulation néerlandaises sur la vente de vapes à des enfants sur Snapchat.

Parmi les autres sujets de préoccupation de l'UE figurent l'outil d'autodéclaration de l'âge de Snapchat, jugé insuffisant par les régulateurs, ses paramètres de compte par défaut inadéquats et ses mécanismes permettant aux utilisateurs de signaler des schémas sombres dans sa conception.