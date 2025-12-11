((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Sembcorp Industries, Anadolu Isuzu, Lukoil, Broadcom, Banco BPM; mises à jour: BlackRock)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT jeudi:

** Sembcorp Industries < SCIL.SI > a déclaré que son unité allait acquérir Alinta Energy pour 6,5 milliards de dollars australiens (4,32 milliards de dollars), marquant l'une des plus grandes expansions à l'étranger pour la société singapourienne.

nL4N3XH0RV

** Le turc Anadolu Isuzu < ASUZU.IS > a acquis une participation de 75,2% dans l'ancien constructeur automobile public SamAuto pour 80 millions de dollars, ont annoncé les autorités ouzbèkes. nL1N3XH0EE

** BlackRock < BLK.N > a vendu une participation de 7,1 % dans la compagnie de gaz espagnole Naturgy < NTGY.MC > pour environ 1,7 milliard d'euros (1,99 milliard de dollars) par le biais d'un placement accéléré géré par JPMorgan, a déclaré l'entreprise. nL1N3XH073

** UBS Fund Management < UBSG.S > a acquis 10,3% des droits de vote de la société d'emballage SIG Group < SIGNC.S >, a déclaré l'opérateur de la bourse suisse SIX.

nL8N3XH08B

** Le groupe russe Lukoil privilégie l'offre de la banque américaine Xtellus Partners pour ses actifs mondiaux par rapport à une douzaine d'offres concurrentes, dans la mesure où elle prend la forme d'une transaction sans numéraire qui restituerait à la compagnie pétrolière russe les titres détenus par les Américains, ont déclaré deux sources familières avec le processus. nL1N3XG0OR

** Les régulateurs de la concurrence de l'UE n'ont pas analysé correctement les risques de l'acquisition par Broadcom

AVGO.O de la société d'informatique dématérialisée VMware pour 69 milliards de dollars avant d'autoriser l'opération, a déclaré le Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) à la deuxième plus haute cour de justice de l'Europe. nL1N3XH0DL

** Le directeur général de Banco BPM BAMI.MI , Giuseppe Castagna, a déclaré jeudi que sa banque n'avait pas examiné d'accord avec le français Crédit Agricole CAGR.PA et n'avait rien sur la table concernant Monte dei Paschi di Siena

BMPS.MI , bien que toute opportunité future soit évaluée avec soin. nS8N3W90I3

** L'assureur britannique Prudential < PRU.L > a déclaré avoir vendu une participation de 4,5 % dans ICICI Prudential Asset Management < IICL.NS > pour 49 milliards de roupies (environ 545 millions de dollars), avant l'introduction en bourse de 1,2 milliard de dollars du gestionnaire de fonds indien, qui débute vendredi. nL4N3XH08D

** La société de financement du commerce Raistone, créancière de First Brands, est sur le point de se vendre à la société d'investissement Marblegate Asset Management, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3XH01K

** Le directeur général de Rheinmetall AG < RHMG.DE > Armin Papperger fait une nouvelle proposition pour acheter une partie de son rival KNDS NV et créer une société européenne de défense terrestre qui consoliderait le marché fragmenté du continent, a rapporté Bloomberg mercredi, citant des sources ayant connaissance de l'affaire. nFWN3XG0DV

** Acrisure a accepté d'acquérir Vave, une AGM de souscription axée sur la technologie, auprès de l'assureur spécialisé Canopius Group, alors que le géant américain de la fintech élargit son empreinte de souscription, a déclaré la société mercredi. nL6N3XG0XP