information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: AT&T, Abacus Storage King, Mises à jour: Lunate)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** AT&T < T.N > a déclaré qu'elle achèterait des licences de spectre sans fil clés à EchoStar < SATS.O > pour environ 23 milliards de dollars, alors que l'opératrice de télécommunications américaine cherche à renforcer son réseau sur un marché concurrentiel.

** Le gestionnaire d'investissements alternatifs d'Abu Dhabi, Lunate, acquiert une participation minoritaire dans le fonds spéculatif Brevan Howard, ont déclaré les deux sociétés, ce qui constitue le dernier investissement important d'Abu Dhabi dans un gestionnaire d'actifs mondial.

** La société australienne Abacus Storage King < ASK.AX > a déclaré qu'un consortium dirigé par le milliardaire sud-africain Nathan Kirsh et la société américaine Public Storage < PSA.N > avait retiré son offre d'achat de 2,17 milliards de dollars australiens (1,41 milliard de dollars).

** Le fonds de pension du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz MBGn.DE a vendu la totalité de sa participation dans Nissan Motor au Japon pour 47,83 milliards de yens (324,65 millions de dollars), d'après une source. nL4N3UI0CC

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AT&T
28,465 USD NYSE -0,96%
ECHOSTAR RG-A
52,8650 USD NASDAQ +76,92%
MERCEDES-BENZ GROUP
54,450 EUR XETRA -0,27%
PUBLIC STOR REIT
291,290 USD NYSE +0,49%
