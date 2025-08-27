 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 551,05
+0,37%
27/08/2025

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.PA a payé 190,6 millions de dollars (162,81 millions d'euros) de pénalités cette année pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière d'économie de carburant, selon l'Administration américaine de la sécurité routière (NHTSA). Stellantis a confirmé ce montant à Reuters mardi, mais s'est refusé à tout autre commentaire.

* ELIS SA ELIS.PA a annoncé mardi avoir placé avec succès 350 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN.

Valeurs associées

ELIS
23,520 EUR Euronext Paris -2,41%
STELLANTIS
8,412 EUR MIL -1,87%
STELLANTIS
8,4150 EUR Euronext Paris -1,72%
