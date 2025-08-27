Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.PA a payé 190,6 millions de dollars (162,81 millions d'euros) de pénalités cette année pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière d'économie de carburant, selon l'Administration américaine de la sécurité routière (NHTSA). Stellantis a confirmé ce montant à Reuters mardi, mais s'est refusé à tout autre commentaire.

* ELIS SA ELIS.PA a annoncé mardi avoir placé avec succès 350 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN.

