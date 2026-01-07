 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Warner Bros, TT Electronics, Allegro, Ridgemont Equity Partners; mises à jour: Marubeni)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT mercredi:

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O a rejeté à l'unanimité la dernière tentative de Paramount Skydance PSKY.O d'acquérir le studio, déclarant que son offre hostile révisée de 108,4 milliards de dollars équivalait à une acquisition par emprunt risquée que les investisseurs devraient rejeter. nL4N3Y80R1

** La société britannique TT Electronics TTG.L a déclaré que son rachat à 150 pence par action par la société suisse Cicor Technologies CICN.S s'est effondré après avoir échoué à obtenir l'approbation nécessaire des actionnaires. nL6N3Y80SH

** La société polonaise de commerce électronique Allegro

ALEP.WA a déclaré qu'elle avait accepté de vendre ses activités en Slovénie et en Croatie à la société allemande Mutares MUXG.DE , dans le but de simplifier son empreinte internationale. nL8N3Y80TT

** Le groupe Jensten, qui consolide les courtiers britanniques, a annoncé l'acquisition de Broker One, Coversure Dudley et Mediprotect Healthcare. nL6N3Y80QJ

** Marubeni 8002.T a acheté la marque britannique de vêtements de sport Gola, a déclaré le conglomérat japonais, qui cherche à exploiter la demande mondiale croissante de chaussures d'entraînement et de baskets rétro.

nL8N3Y80F8

** L'investisseur en capital privé Ridgemont Equity Partners a déclaré qu'il avait acquis le fournisseur de services de réclamations d'assurance CRS. nL6N3Y80NP

** BlueScope Steel < BSL.AX > rejette une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (8,92 milliards de dollars) de SGH < SGH.AX > et de la société américaine Steel Dynamics < STLD.O >, a déclaré l'aciériste australien, qui a accusé les soumissionnaires d'essayer de l'acheter "au rabais". nL1N3Y804W

** TPG Capital est en pourparlers pour acheter une participation allant jusqu'à 20% dans la société indienne de titres IIFL Capital Services < IIFS.NS >, selon deux sources familières avec l'affaire. nL4N3Y807C

** Barclays < BARC.L > a pris une participation dans la société américaine de règlement en stablecoins Ubyx, son premier investissement de ce type, dans le cadre de ses projets d'exploration de "nouvelles formes d'argent numérique", a déclaré la banque britannique. nL6N3Y70X8

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BARCLAYS
481,650 GBX LSE -1,38%
BLUESCOPE STEEL
16,700 EUR Tradegate +0,60%
BLUESCOPE STEEL
20,1500 USD OTCBB +2,00%
CICOR TECHNOLOGIE
131,000 CHF Swiss EBS Stocks +5,22%
ELI LILLY & CO
1 115,980 USD NYSE +4,87%
KKR & CO
133,075 USD NYSE -1,99%
MARUBENI CORP
30,1700 USD OTCBB +4,03%
MOBILEYE GLOB RG-A
12,5373 USD NASDAQ +2,93%
MUTARES
31,550 EUR XETRA +3,27%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,4600 USD NASDAQ -0,32%
STEEL DYNAMICS
170,4100 USD NASDAQ -1,35%
TT ELECTRONICS
110,900 GBX LSE -7,58%
VENTYX BIOSCIENS
13,7500 USD NASDAQ +36,82%
WARNER BROS RG-A
28,5200 USD NASDAQ +0,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank