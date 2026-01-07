((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT mercredi:

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O a rejeté à l'unanimité la dernière tentative de Paramount Skydance PSKY.O d'acquérir le studio, déclarant que son offre hostile révisée de 108,4 milliards de dollars équivalait à une acquisition par emprunt risquée que les investisseurs devraient rejeter. nL4N3Y80R1

** La société britannique TT Electronics TTG.L a déclaré que son rachat à 150 pence par action par la société suisse Cicor Technologies CICN.S s'est effondré après avoir échoué à obtenir l'approbation nécessaire des actionnaires. nL6N3Y80SH

** La société polonaise de commerce électronique Allegro

ALEP.WA a déclaré qu'elle avait accepté de vendre ses activités en Slovénie et en Croatie à la société allemande Mutares MUXG.DE , dans le but de simplifier son empreinte internationale. nL8N3Y80TT

** Le groupe Jensten, qui consolide les courtiers britanniques, a annoncé l'acquisition de Broker One, Coversure Dudley et Mediprotect Healthcare. nL6N3Y80QJ

** Marubeni 8002.T a acheté la marque britannique de vêtements de sport Gola, a déclaré le conglomérat japonais, qui cherche à exploiter la demande mondiale croissante de chaussures d'entraînement et de baskets rétro.

** L'investisseur en capital privé Ridgemont Equity Partners a déclaré qu'il avait acquis le fournisseur de services de réclamations d'assurance CRS. nL6N3Y80NP

** BlueScope Steel < BSL.AX > rejette une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (8,92 milliards de dollars) de SGH < SGH.AX > et de la société américaine Steel Dynamics < STLD.O >, a déclaré l'aciériste australien, qui a accusé les soumissionnaires d'essayer de l'acheter "au rabais". nL1N3Y804W

** TPG Capital est en pourparlers pour acheter une participation allant jusqu'à 20% dans la société indienne de titres IIFL Capital Services < IIFS.NS >, selon deux sources familières avec l'affaire. nL4N3Y807C

** Barclays < BARC.L > a pris une participation dans la société américaine de règlement en stablecoins Ubyx, son premier investissement de ce type, dans le cadre de ses projets d'exploration de "nouvelles formes d'argent numérique", a déclaré la banque britannique. nL6N3Y70X8