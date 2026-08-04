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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Bending Spoons < BSP.O > a accepté de racheter Airtable dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant la société américaine de logiciels à 1,285 milliard de dollars, ont annoncé les deux entreprises. Il s'agit de la première acquisition de la société technologique italienne depuis son introduction au Nasdaq le mois dernier .

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** Le promoteur immobilier britannique spécialisé dans les entrepôts Segro < SGRO.L > a accepté l'offre publique d'achat de son concurrent américain Prologis < PLD.N > dans le cadre d'une opération d'une valeur pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (19,19 milliards de dollars), ont indiqué les deux sociétés, suite aux pressions exercées par les investisseurs

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** Qantas Airways < QAN.AX > a annoncé que Jetstar Japan rachèterait sa participation de 33,32 % dans la compagnie low-cost dans le cadre d’une transaction de 8,2 milliards de yens (52,11 millions de dollars), ouvrant ainsi la voie à son passage sous contrôle japonais et à son changement de nom.

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