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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 11:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Bending Spoons < BSP.O > a accepté de racheter Airtable dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant la société américaine de logiciels à 1,285 milliard de dollars, ont annoncé les deux entreprises. Il s'agit de la première acquisition de la société technologique italienne depuis son introduction au Nasdaq le mois dernier .

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** Le promoteur immobilier britannique spécialisé dans les entrepôts Segro < SGRO.L > a accepté l'offre publique d'achat de son concurrent américain Prologis < PLD.N > dans le cadre d'une opération d'une valeur pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (19,19 milliards de dollars), ont indiqué les deux sociétés, suite aux pressions exercées par les investisseurs

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** Qantas Airways < QAN.AX > a annoncé que Jetstar Japan rachèterait sa participation de 33,32 % dans la compagnie low-cost dans le cadre d’une transaction de 8,2 milliards de yens (52,11 millions de dollars), ouvrant ainsi la voie à son passage sous contrôle japonais et à son changement de nom.

nL4N44022A

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BENDING SPOONS-RG
36,2200 USD NASDAQ +2,90%
INTEGER HOLDINGS
124,440 USD NYSE +2,61%
KKR & CO
106,550 USD NYSE +5,08%
LANTHEUS HOLDING
101,1900 USD NASDAQ +1,56%
PROLOGIS REIT
144,170 USD NYSE -0,36%
QANTAS AIRWAYS
6,294 EUR Tradegate +0,53%
SEGRO (REIT)
968,100 GBX LSE +0,74%
VISA RG-A
365,600 USD NYSE -0,15%
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