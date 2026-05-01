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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 11:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 9 h 30 GMT:

** La banque espagnole Banco Sabadell a finalisé la vente de sa filiale britannique TSB à Banco Santander pour 3,3 milliards d'euros (3,87 milliards de dollars), a annoncé Sabadell.

nL8N41E081

** Marsh McLennan Agency, la branche de courtage d'assurance sur le marché intermédiaire de Marsh, a conclu un accord en vue d'acquérir TriBridge Partners, société basée à Columbia, dans le Maryland, a annoncé jeudi le courtier.

nL6N41D157

Fusions / Acquisitions

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