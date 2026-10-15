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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 09h30 GMT:

** Le groupe suisse de luxe Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, serait en pourparlers pour rejoindre un consortium en vue de lancer une offre sur le mineur de diamants De Beers, a rapporté Bloomberg News, citant cinq sources proches du dossier.

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** Des discussions distinctes sont en cours concernant la possibilité que Lufthansa LHAG.DE acquière à l'avenir les 50,1 % restants de la participation majoritaire dans la compagnie aérienne nationale portugaise TAP, détenue actuellement par le gouvernement, a déclaré le directeur financier de Lufthansa.

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** Le laboratoire canadien d’IA Cohere a annoncé jeudi avoir signé une lettre d’intention en vue d’acquérir AISLE, une start-up de cybersécurité basée à San Francisco qui utilise l’IA pour détecter les vulnérabilités des logiciels.

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** EasyJet EZJ.L se heurte à l’opposition des syndicats concernant son rachat par Apollo APO.N pour 5,7 milliards de livres sterling (7,5 milliards de dollars), bien que la compagnie aérienne affirme que la transaction devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

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** EQT EQTAB.ST a accepté d'acquérir le gestionnaire d'investissements immobiliers américain Stockbridge pour un montant initial de 375 millions de dollars, a annoncé la société suédoise de capital-investissement.

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