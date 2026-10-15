 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 11:48

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 09h30 GMT:

** Le groupe suisse de luxe Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, serait en pourparlers pour rejoindre un consortium en vue de lancer une offre sur le mineur de diamants De Beers, a rapporté Bloomberg News, citant cinq sources proches du dossier.

nL6N4610MZ

** Des discussions distinctes sont en cours concernant la possibilité que Lufthansa LHAG.DE acquière à l'avenir les 50,1 % restants de la participation majoritaire dans la compagnie aérienne nationale portugaise TAP, détenue actuellement par le gouvernement, a déclaré le directeur financier de Lufthansa.

nL8N4610LY

** Le laboratoire canadien d’IA Cohere a annoncé jeudi avoir signé une lettre d’intention en vue d’acquérir AISLE, une start-up de cybersécurité basée à San Francisco qui utilise l’IA pour détecter les vulnérabilités des logiciels.

nL6N4610LO

** EasyJet EZJ.L se heurte à l’opposition des syndicats concernant son rachat par Apollo APO.N pour 5,7 milliards de livres sterling (7,5 milliards de dollars), bien que la compagnie aérienne affirme que la transaction devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

nL6N4610G6

** EQT EQTAB.ST a accepté d'acquérir le gestionnaire d'investissements immobiliers américain Stockbridge pour un montant initial de 375 millions de dollars, a annoncé la société suédoise de capital-investissement.

nL4N4610D3

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
10,5450 EUR Euronext Paris +1,30%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
113,420 USD NYSE -2,43%
DT LUFTHANSA
7,100 EUR XETRA +0,77%
EASYJET
684,300 GBX LSE +1,20%
EQT
25,800 EUR Tradegate -1,34%
RICHEMONT (CIE FIN.)
173,950 CHF Swiss EBS Stocks +0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 885,46 +0,16%
SOITEC
127,35 -9,49%
EUTELSAT
1,5615 -7,55%
HAFFNER ENERGY
0,704 -5,88%
Pétrole Brent
104,63 -1,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank