((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: UniCredit, Alkeme Insurance)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 19 h 30 GMT:

** UniCredit CRDI.MI a annoncé mercredi avoir acquis 47,6 % des actions de la Commerzbank CBKG.DE , ce qui laisse la banque italienne à deux doigts de prendre le contrôle de l'établissement allemand qu'elle tente de racheter depuis 2024.

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** Nirvana a signé un accord définitif en vue d’acquérir certains actifs de la division C&S de Ryan Specialty Nordics, a indiqué cet agent général de souscription spécialisé.

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** Command Investigations, prestataire américain de services d’enquête dans le domaine de l’assurance, a racheté la division assurance de CoventBridge, a annoncé mardi la société.

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** Alkeme Insurance a racheté Virtue Risk Partners, un courtier en assurance généraliste (MGA) basé à Pearl River, dans l’État de New York, a annoncé mercredi le courtier. nL6N43A0VG

** Associated British Foods a déclaré avoir finalisé l'acquisition de Hovis, ajoutant ainsi l'une des marques de pain les plus connues de Grande-Bretagne à sa marque Kingsmill, dans le but de mieux rivaliser sur un marché qui a connu une baisse de la demande de pain tranché emballé. nL8N43A0MO

** L'opérateur de télécommunications norvégien Telenor < TEL.OL > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur suédois d'accès haut débit Bahnhof, dans le cadre d'une opération valorisant la société à 6,1 milliards de couronnes suédoises (soit 629,7 millions de dollars) sur la base de la valeur d'entreprise.

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** La société d’ingénierie et de construction d’infrastructures MasTec < MTZ.N > a annoncé mardi qu’elle allait acquérir l’entreprise de travaux électriques Superior Group dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’un montant de 1,65 milliard de dollars, renforçant ainsi ses capacités sur le marché en forte croissance des infrastructures de centres de données. nL4N4391SW

** ResMed < RMD.N > a annoncé mardi qu’elle céderait son activité logicielle MatrixCare à la société de capital-investissement Frazier Healthcare Partners pour 490 millions de dollars en espèces, alors que l’entreprise de technologies de la santé se recentre sur le sommeil, la respiration et les soins à domicile. nL4N4391W3