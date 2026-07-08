 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: UniCredit, Alkeme Insurance)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 19 h 30 GMT:

** UniCredit CRDI.MI a annoncé mercredi avoir acquis 47,6 % des actions de la Commerzbank CBKG.DE , ce qui laisse la banque italienne à deux doigts de prendre le contrôle de l'établissement allemand qu'elle tente de racheter depuis 2024.

nL8N43A0H6

** Nirvana a signé un accord définitif en vue d’acquérir certains actifs de la division C&S de Ryan Specialty Nordics, a indiqué cet agent général de souscription spécialisé.

nL6N43A0LB

** Command Investigations, prestataire américain de services d’enquête dans le domaine de l’assurance, a racheté la division assurance de CoventBridge, a annoncé mardi la société.

nL6N43A0M0

** Alkeme Insurance a racheté Virtue Risk Partners, un courtier en assurance généraliste (MGA) basé à Pearl River, dans l’État de New York, a annoncé mercredi le courtier. nL6N43A0VG

** Associated British Foods a déclaré avoir finalisé l'acquisition de Hovis, ajoutant ainsi l'une des marques de pain les plus connues de Grande-Bretagne à sa marque Kingsmill, dans le but de mieux rivaliser sur un marché qui a connu une baisse de la demande de pain tranché emballé. nL8N43A0MO

** L'opérateur de télécommunications norvégien Telenor < TEL.OL > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur suédois d'accès haut débit Bahnhof, dans le cadre d'une opération valorisant la société à 6,1 milliards de couronnes suédoises (soit 629,7 millions de dollars) sur la base de la valeur d'entreprise.

nL1N43A053

** La société d’ingénierie et de construction d’infrastructures MasTec < MTZ.N > a annoncé mardi qu’elle allait acquérir l’entreprise de travaux électriques Superior Group dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’un montant de 1,65 milliard de dollars, renforçant ainsi ses capacités sur le marché en forte croissance des infrastructures de centres de données. nL4N4391SW

** ResMed < RMD.N > a annoncé mardi qu’elle céderait son activité logicielle MatrixCare à la société de capital-investissement Frazier Healthcare Partners pour 490 millions de dollars en espèces, alors que l’entreprise de technologies de la santé se recentre sur le sommeil, la respiration et les soins à domicile. nL4N4391W3

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ASSOCIAT BRIT FO
1 946,000 GBX LSE -1,22%
COMMERZBANK
37,410 EUR XETRA -2,27%
MASTEC
382,620 USD NYSE +6,67%
RESMED
205,790 USD NYSE -6,36%
TELENOR
144,350 NOK LSE Intl +0,21%
UNICREDIT
79,860 EUR MIL -2,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.07.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS ... Lire la suite

  • Graham Platner, candidat au Sénat pour l'Etat du Maine, prend la parole lors d'un meeting électoral à Portland, dans le Maine, le 17 mai 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Accusé de viol, un important candidat démocrate renonce à la course au Sénat américain
    information fournie par AFP 09.07.2026 03:29 

    Le démocrate américain Graham Platner a annoncé mercredi renoncer à briguer un siège au Sénat après des accusations de viol, qu'il dément, mais qui ont entraîné de nombreux appels à se retirer de cette course cruciale pour la majorité au Congrès. "Nous suspendons ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump au sommet de l'Otan à Ankara, le 8 juillet 2026 en Turquie ( AFP / SAUL LOEB )
    Sommet de l'Otan: Trump oublie la colère, joue l'unité avec les alliés
    information fournie par AFP 09.07.2026 02:23 

    "Beaucoup d'amour dans la pièce", selon Donald Trump: les alliés de l'Otan ont affiché leur unité mercredi à Ankara, à l'issue d'un sommet au cours duquel le président américain a alterné virulentes attaques et un ton extraordinairement conciliant. Dans leur déclaration ... Lire la suite

  • Des personnes en deuil portent le cercueil d'Ali Khamenei, le défunt guide suprême iranien, au mausolée de l'imam Ali à Najaf, en Irak, le 8 juillet 2026 ( AFP / Hussein FALEH )
    L'Iran va inhumer l'ayatollah Khamenei, épilogue de six jours de cérémonies
    information fournie par AFP 09.07.2026 01:48 

    L'Iran va inhumer jeudi l'ayatollah Ali Khamenei, à l'issue de six jours qui auront vu la dépouille du guide suprême traverser de hauts lieux du chiisme dans le pays et l'Irak voisin, des cérémonies dont son fils et successeur a jusqu'ici été absent. Tué le 28 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,84 -0,81%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Or
4 062,22 -0,39%
EUR/USD SPOT
1,14275 +0,08%
2CRSI
32,42 -10,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank