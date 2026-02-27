((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT vendredi:

** Trump Media & Technology Group DJT.O , fondé par le président américain Donald Trump, envisage de transformer sa plateforme de médias sociaux Truth Social en une société cotée en bourse.



** Zurich Insurance Group ZURN.S est susceptible d'annoncer une offre ferme et recommandée pour Beazley BEZG.L dès lundi et de lever des milliards de dollars en actions pour financer l'opération, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.



** Le principal promoteur du distributeur à bas prix indien Vishal Mega Mart VSSL.NS a vendu environ 14% de sa participation par le biais de transactions en bloc pour 76,36 milliards de roupies (838,46 millions de dollars), selon les données de la bourse et les calculs de Reuters.

** Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock

BLK.N , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST sont sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de l'entreprise de services publics américaine AES Corp AES.N , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

** L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Equinix EQIX.O ont convenu d'acquérir l'opérateur de centres de données nordiques atNorth auprès de la société de capital-investissement Partners Group dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun.

** L'entreprise italienne A2A A2.MI , réagissant à des rapports sur un éventuel rachat et une fusion avec le groupe d'énergies renouvelables Erg ERG.MI , a déclaré qu'elle explorait des "options stratégiques" mais qu'elle n'avait pris aucune décision.

** Holcim HOLN.S veut être un consolidateur dans l'industrie fragmentée des matériaux de construction et poursuivra ses acquisitions en 2026 après avoir acheté 18 sociétés en 2025, a déclaré le directeur général Miljan Gutovic.

** Les actions de Senior SNR.L ont bondi après que la société d'ingénierie britannique a déclaré avoir reçu de nombreuses offres de rachat au cours des derniers mois et qu'elle en étudie deux, des discussions étant également en cours avec un soumissionnaire potentiel.

** Paramount Skydance PSKY.O est sorti vainqueur d'une bataille de plusieurs mois pour acquérir Warner Bros Discovery

WBD.O , après que le géant du streaming Netflix NFLX.O a refusé jeudi d'augmenter son offre pour le célèbre studio hollywoodien.

** Brinks Co BCO.N a déclaré jeudi qu'il allait acquérir NCR Atleos NATL.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 6,6 milliards de dollars, dette comprise, ce qui a fait chuter les actions du fournisseur de gestion de trésorerie et de logistique de 6 % dans les échanges après les heures de bureau, à 126,90 dollars.

** Specialty Program Group (SPG) a acquis Proper Insurance, une AGM basée à Bozeman, dans le Montana, spécialisée dans les locations de courte durée.