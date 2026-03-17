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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 10:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** Woolworths < WHLJ.J > a déclaré avoir accepté d'acquérir la société privée in2food Holdings pour un montant non divulgué, le distributeur de produits alimentaires et de vêtements cherchant à mieux contrôler la qualité et l'approvisionnement de ses produits alimentaires de commodité de qualité supérieure.

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** Société Générale < SOGN.PA > a déclaré avoir signé un accord préliminaire avec la banque régionale française Crédit Mutuel Arkea pour vendre une partie de son activité de services de titres aux clients de la banque de détail, dans le cadre de la dernière mesure prise par le directeur général Slawomir Krupa pour rationaliser le portefeuille de la banque.

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** Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone Oyj < KNEBV.HE > est en pourparlers pour acheter TK Elevator, qui s'est préparé à une introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

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** Ant Group devrait conclure son acquisition d'une participation majoritaire dans Bright Smart Securities & Commodities < 1428.HK > pour un montant de 2,81 milliards de dollars HK (358,88 millions de dollars) d'ici la fin du mois, une fois que toutes les conditions auront été remplies, ont déclaré les deux entreprises lundi.

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** La société publique brésilienne Petrobras < PETR3.SA > a déclaré lundi qu'elle avait décidé d'exercer son droit d'acheter la participation de 50 % de la société malaisienne Petronas dans deux champs offshore au Brésil pour 450 millions de dollars, selon un dépôt de titres.

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** Pepper Money < PPM.AX > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat révisée à la baisse de la part du gestionnaire d'investissement Challenger < CGF.AX >, l'évaluant à 1,01 milliard de dollars australiens (713,67 millions de dollars), contre une évaluation précédente de 1,16 milliard de dollars australiens.

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** Le fabricant de drones AeroVironment < AVAV.O > a déclaré lundi avoir acquis Empirical Systems Aerospace, un producteur de systèmes d'aéronefs sans pilote et de plates-formes de mobilité aérienne avancées, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 200 millions de dollars.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
211,8800 USD NASDAQ +2,32%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
KONE-B
57,830 EUR LSE Intl +2,54%
PETROBRAS
8,0000 EUR Sibe 0,00%
Pétrole Brent
103,17 USD Ice Europ +2,13%
Pétrole WTI
96,36 USD Ice Europ +2,13%
SOCIETE GENERALE
65,8800 EUR Euronext Paris +1,35%
WOOLWORTHS HLDGS
3,260 EUR Tradegate +8,67%
WOOLWORTHS HLDGS
4,5500 USD OTCBB 0,00%
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