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10 juin - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** L'opérateur de télécommunications norvégien Telenor < TEL.OL > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir l'opérateur de fibre optique Enivest pour 2,5 milliards de couronnes norvégiennes (263,55 millions de dollars), étendant ainsi sa couverture haut débit dans l'ouest de la Norvège.

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** Gallagher a acquis une participation majoritaire dans ACE Re Gallagher Arabia Reinsurance Brokers, renforçant ainsi sa présence en Arabie saoudite alors que le royaume cherche à attirer davantage d'entreprises internationales et à diversifier son économie.

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** BizLink Holding < 3665.TW >, fabricant de câbles et de connecteurs coté à Taïwan, a annoncé avoir conclu un accord pour racheter la société singapourienne Interplex Datacom pour une valeur d'entreprise de 850 millions de dollars en espèces, dans le but de développer ses activités de connectivité et d'infrastructure pour centres de données.

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** La société australienne Sigma Healthcare < SIG.AX > a déclaré avoir entamé des discussions préliminaires en vue d'une éventuelle acquisition de la chaîne de pharmacies britannique Boots.

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** Le groupe australien Steadfast < SDF.AX > a déclaré qu'Amwins Group et Dragoneer Investment Group avaient proposé de racheter le courtier en assurance dans le cadre d'une transaction de 7,7 milliards de dollars australiens (5,41 milliards de dollars), dette comprise, ce qui a permis à son action d'enregistrer sa meilleure journée de tous les temps.

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** Le groupe norvégien de défense et de technologie Kongsberg < KOG.OL > a annoncé avoir finalisé l'acquisition de la société américaine Zone 5 Technologies, un développeur de systèmes de missiles à faible coût et pouvant être produits en série, dans le cadre des efforts de l'armée de l'air américaine visant à développer ce qu'on appelle des "munitions de masse abordables".

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