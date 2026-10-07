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(Mises à jour: Boots; Ajouts: Apollo Global Management, SThree, Anglo American, Gigamon, BBC)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 20 h 00 GMT:

** La branche canadienne de la famille Weston a conclu mercredi un accord pour racheter la société britannique Boots à Sycamore Partners et à la famille Pessina, dans le cadre d'une transaction de 8,9 milliards de dollars, s'engageant à investir dans les magasins et la boutique en ligne du distributeur et à développer ses services de santé. nL6N45T0U5

** Elliott Investment Management et Siris étudient la vente de Gigamon, ce qui pourrait valoriser le fournisseur de logiciels d’infrastructure à plus de 2 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. nL6N45O0WN

** La BBC et Channel 4, deux chaînes britanniques, ont mené des discussions préliminaires avec le gouvernement au sujet d’un rapprochement plus large de certaines de leurs activités, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de ces discussions, ce qui pourrait entraîner un remaniement des chaînes publiques du pays. nL6N4590ZP

** L'entreprise publique slovaque JAVYS et le groupe tchèque CEZ CEZP.PR ont signé un accord portant sur le rachat de la participation de 49% détenue par CEZ dans la société slovaque d'énergie nucléaire JESS. nL8N45T10S

** La société nucléaire d'État russe Rosatom a pris le contrôle total du groupe logistique Delo dans le cadre d'un accord annoncé mercredi, indiquant qu'elle prévoyait de créer le plus grand réseau de terminaux ferroviaires, routiers et portuaires du pays. nL8N45T0IZ

** Le groupe minier mondial BHP BHP.AX a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour la vente du concentrateur de nickel de Kambalda ainsi qu’un ensemble de concessions minières et de droits d’exploitation minière associés en Australie-Occidentale à la société Gold Fields GFIJ.J , cotée à la Bourse de Johannesburg. nL4N45S1L3

** Apollo Global Management APO.N a soumis une offre non contraignante pour la société énergétique publique allemande Uniper UN0k.DE , ont indiqué deux personnes directement informées du dossier, rejoignant ainsi la course à l’acquisition de l’un des plus grands services publics d’Allemagne.

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** Le cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L a annoncé mercredi que la commission britannique des OPA avait prolongé jusqu’au 21 octobre le délai accordé au groupe américain Circle8 Group CIRC.O pour présenter une offre publique d’achat sur la société. nL6N45T0YF

** La société minière britannique Anglo American AAL.L devrait fermer son site de production de nickel au Brésil si les autorités européennes de la concurrence bloquent sa vente à la société minière et métallurgique MMG 1208.HK , cotée à Hong Kong, a déclaré son directeur des opérations aux régulateurs lors d’une audience à huis clos jeudi, selon un discours préparé obtenu par Reuters. nL1N45T0P4

** Paramount Skydance PSKY.O a finalisé mardi son rachat spectaculaire de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, créant ainsi un poids lourd d’Hollywood qui confère à son directeur général, David Ellison, le contrôle de l’une des plus grandes entreprises mondiales de divertissement et d’information. nL4N45S0XK

** La plateforme de distribution Strategic Insurance Agency Alliance a acquis Canopy Specialty Insurance, un agent général spécialisé dans la gestion des assurances dommages et des biens commerciaux, présent aux États-Unis et au Royaume-Uni.

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** Chevron CVX.N a annoncé mardi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans Hess Midstream HESM.N et dans les actifs midstream de pétrole brut du bassin DJ, dans le cadre d’une restructuration plus large de ses accords midstream dans le Bakken visant à réduire les coûts et à améliorer la rentabilité. nL6N45S1B2