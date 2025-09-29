((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute CSX Corp, QatarEnergy, Electronic Arts, GSK, Ares Management)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à14h30 GMT lundi:

** CSX Corp CSX.O a nommé lundi Steve Angel à sa tête, en remplacement de Joe Hinrichs, alors que l'opérateur ferroviaire fait face à la pression d'un investisseur activiste tout en étant confronté à la consolidation de l'industrie. nL3N3VG0Q9

** QatarEnergy a signé un accord à long terme avec la société allemande de gaz industriels Messer pour la fourniture d'hélium de haute pureté, qui est utilisé dans une grande variété de technologies allant des scanners IRM à l'informatique quantique. nL3N3VG0M1

** L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O a déclaré lundi qu'il avait accepté d'être racheté par un consortium comprenant la société de capital-investissement Silver Lake, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Affinity Partners pour un montant de 55 milliards de dollars.

** La directrice générale de GSK GSK.L Emma Walmsley quittera ses fonctions à la fin de l'année et sera remplacée par Luke Miels, a déclaré le fabricant de médicaments, un changement surprenant alors que l'entreprise britannique cherche à relancer son pipeline et à naviguer dans l'incertitude des tarifs douaniers américains. nL3N3VG09F

** Ares Management ARES.N a déclaré lundi que ses fonds d'infrastructure avaient acheté Meade Pipeline pour environ 1,1 milliard de dollars, ajoutant un actif clé de gaz naturel à son activité énergétique américaine, alors que la demande d'électricité et de gaz augmente. nL3N3VG0JY

** Le danois Genmab GMAB.CO a accepté d'acquérir Merus NV

2GH.F MRUS.O , une société de biotechnologie néerlandaise cotée au Nasdaq qui développe un médicament contre le cancer de la tête et du cou, pour un montant de 8 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés. nL2N3VG03Q

** TotalEnergies TTEF.PA vendra 50% de son portefeuille solaire en Amérique du Nord dans le cadre d'une transaction de 950 millions de dollars, a déclaré la société, ajoutant qu'elle prévoit également d'investir dans des actifs de production de gaz aux États-Unis, renforçant ainsi les approvisionnements futurs pour son activité principale. nL5N3VG060

** Synlait Milk SML.NZ a déclaré une perte nette annuelle beaucoup plus faible et a annoncé la vente de ses actifs de l'île du Nord pour 307 millions de dollars néo-zélandais (177,2 millions de dollars) à la société américaine Abbott Laboratories

ABT.N , ce qui a fait grimper ses actions en flèche.

** Les administrateurs de la chaîne de bijouterie en difficulté ont annoncé que Modella Capital, propriétaire de Hobbycraft, allait racheter la plupart des activités de la société américaine Claire's au Royaume-Uni et en Irlande.

** Occidental Petroleum OXY.N négocie la vente de sa division OxyChem, une transaction qui pourrait valoriser l'unité à un minimum de 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche. nL2N3VF03R

** MFE-MediaForEurope MFEB.MI , le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, est en pourparlers exclusifs pour l'achat d'une part importante du groupe de médias portugais Impresa IMPA.LS , a déclaré Impresa samedi.

