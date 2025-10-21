((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mardi:

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O a rejeté mardi matin l'offre d'achat de Paramount Skydance PSKY.O , qui s'élevait à près de 24 dollars par action, a indiqué une source au fait de l'affaire. nL6N3W20ZH

** La lutte qui dure depuis des mois pour le contrôle de la dernière entreprise canadienne spécialisée dans les sables bitumineux a pris une nouvelle tournure mardi, MEG Energy Corp

MEG.TO ayant reporté la réunion au cours de laquelle les actionnaires devaient se prononcer sur son projet de rachat par Cenovus Energy CVE.TO . nL4N3W20IU

** Le directeur général de Starboard Value, Jeff Smith, a déclaré mardi que Tripadvisor TRIP.O devrait envisager de vendre sa plateforme de réservation de restaurants TheFork, voire l'ensemble de l'entreprise. nL1N3W20HZ

** Blackstone < BX.N > et TPG < TPG.O > ont convenu d'acquérir la société de diagnostic médical Hologic < HOLX.O > dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 18,3 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année. nL4N3W20WZ

** L 'embouteilleur Coca-Cola HBC < CCH.L >, basé en Suisse, a déclaré qu'il avait accepté d'acheter une participation de 75 % dans son homologue africain pour 2,6 milliards de dollars, créant ainsi le deuxième partenaire mondial d'embouteillage de Coca-Cola en termes de volume de boissons. nL6N3W20C3

** Le poids lourd des crypto-monnaies Coinbase < COIN.O > a déclaré avoir acheté la plateforme d'investissement Echo dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de près de 375 millions de dollars, visant à apporter des outils de collecte de fonds à sa plateforme. nL6N3W20JK

** CenterPoint Energy < CNP.N > va vendre son unité de distribution de gaz naturel dans l'Ohio à National Fuel Gas < NFG.N > pour 2,62 milliards de dollars, alors que l'entreprise de services publics américaine se concentre sur ses principales activités réglementées d'électricité et de gaz dans d'autres États.

** KKR et la société portugaise de capital-investissement Quadrantis Capital ont convenu d'acquérir des participations minoritaires dans Peak Reinsurance, basée à Hong Kong, ont indiqué les sociétés. nL6N3W20BD

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5% dans la société de construction Fluor FLR.N et prévoit de chercher des moyens de stimuler les actions de la société, ont déclaré lundi à Reuters deux sources familières de l'affaire. nL4N3W10YV

** Le deuxième actionnaire de Dye & Durham, Plantro, a retiré sa proposition d'acquisition du fabricant canadien de logiciels juridiques et pourrait réduire ou abandonner sa participation, invoquant la détérioration des résultats financiers et le manque d'engagement du conseil d'administration. nL4N3W10WI