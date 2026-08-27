((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Fox Corp, Energean)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 19 h 30 GMT :

** Rupert Murdoch et son fils Lachlan envisagent une fusion entre Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O , afin de réunir une chaîne de télévision et un groupe de presse de grande envergure, et de consolider ainsi le contrôle de la famille sur un empire en déclin, comme le montrent des documents judiciaires et une vidéo.

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** Le producteur de gaz Energean ENOG.L est en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir certains des actifs pétroliers et gaziers en amont de BP BP.L en Égypte, ont déclaré à Reuters deux personnes impliquées dans le processus.

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** La banque française BNP Paribas BNPP.PA et la banque sud-coréenne KB Kookmin Bank mènent des négociations séparées en vue d’acquérir, en tant qu’investisseurs stratégiques, une participation d’au moins 15 % dans la banque vietnamienne Techcombank TCB.HM , ont indiqué deux sources, bien que BNP ait par la suite déclaré n’avoir aucun projet d’acquisition d’une participation dans cet établissement.

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** La société minière suédoise Boliden BOL.ST a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir l'intégralité des actions détenues par le groupe brésilien Votorantim dans le producteur de zinc et d'argent Nexa Resources NEXA.N , ce qui lui confère une participation de 64,68 %, et qu'elle lancera une offre sur le reste de la société.

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** SoftBank 9984.T est en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans 1X Technologies, développeur de robots humanoïdes soutenu par OpenAI, dans le cadre d’une opération qui valoriserait la start-up à environ 6 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information, citant des sources proches du dossier.

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** Nvidia NVDA.O a accepté d’acquérir Hugging Face, un référentiel de modèles d’IA open source, pour 12,9 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information, citant une source proche du dossier.

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** Victory Capital VCTR.O a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir la société privée First Eagle Investments auprès de la société de rachat Genstar Capital, dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de son objectif de gestion d’un trillion de dollars d’actifs.

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