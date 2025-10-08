((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: TopBuild Corp, PIB Group, Cenovus Energy Mises à jour: SoftBank Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** TopBuild Corp < BLD.N > a déclaré avoir acquis Specialty Products and Insulation (SPI) pour 1 milliard de dollars en espèces, environ un an après que les deux fabricants de matériaux de construction ont mis fin à un accord initial en raison de préoccupations en matière de concurrence.

** PIB Group a étendu sa présence dans les îles Anglo-Normandes avec l'acquisition de Ross Gower Group, spécialiste de l'assurance générale basé à Guernesey.

** Cenovus Energy < CVE.TO > a relevé son offre d'acquisition de MEG Energy < MEG.TO >, portant la valeur de l'opération proposée à 8,6 milliards de dollars canadiens (6,16 milliards de dollars), dette comprise, dans le but d'égaler l'offre rivale de Strathcona Resources < SCR.TO >.

** SoftBank Group < 9984.T > a accepté d'acheter l'activité robotique du groupe d'ingénierie suisse ABB < ABBN.S > dans le cadre d'une transaction de 5,4 milliards de dollars, alors que l'investisseur japonais poursuit sa stratégie de fusion de la robotique et de l'intelligence artificielle.

** L'entreprise allemande Helsing va acquérir le fabricant australien de drones sous-marins Blue Ocean, a déclaré la startup de défense, qui cherche à développer ses systèmes autonomes alimentés par l'IA dans le secteur maritime.

** Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore < UMI.BR > prévoit de vendre ses stocks permanents d'or pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars) dans le but de capitaliser sur les prix records du métal, a-t-il déclaré.

** Keppel REIT < KASA.SI > a annoncé son intention d'acquérir une participation de 75 % dans le centre commercial Top Ryde City de Sydney pour un prix d'achat brut de 393,8 millions de dollars australiens (259 millions de dollars), ce qui constitue une avancée majeure dans le secteur de la vente au détail non discrétionnaire.

** La philanthrope britannique Lynn Forester de Rothschild cherche à se débarrasser de la totalité de la participation de sa famille dans la société mondiale de médias et d'information The Economist, a rapporté Axios mardi, citant une source familière avec la transaction.

** L'entreprise d'administration de tierce partie (TPA) Engle Martin & Associates, basée à Atlanta, a acquis la société internationale d'expertise en sinistres Integra Technical Services Group.

