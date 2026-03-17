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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 21:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de Mastercard, Victory Capital; ajout de Private Wealth, A2A)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mardi:

** L'entreprise italienne A2A A2.MI ne discute pas d'un rapprochement avec le groupe d'énergies renouvelables Erg

ERG.MI , a déclaré son directeur général Renato Mazzoncini, après qu'un article de presse a évoqué la possibilité d'un accord le mois dernier.

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** Arthur J. Gallagher a acquis la société australienne Asset Partners Private Wealth, a annoncé le courtier.

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** Victory Capital VCTR.O a révisé son offre de 8,6 milliards de dollars en espèces et en actions pour son rival Janus Henderson JHG.N , accentuant les efforts pour faire dérailler l'accord de rachat du gestionnaire d'actifs avec Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst.

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** Mastercard MA.N a déclaré qu'il achèterait la société d'infrastructure de paiements en stablecoins BVNK pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars, alors que le géant de la carte approfondit sa poussée dans les transferts basés sur la blockchain.

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** La société d'échange de crypto-monnaies et le fournisseur de liquidités GSR acquièrent deux sociétés de conseil en actifs numériques dans le cadre d'un accord de 57 millions de dollars pour devenir un partenaire unique des marchés de capitaux crypto-monnaies, a déclaré l'entreprise.

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** La banque d'investissement italienne Equita Group < EQUI.MI > a déclaré qu'elle était en pourparlers avec les actionnaires de Xenon Private Equity pour acquérir la plateforme de gestion d'actifs.

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** Woolworths < WHLJ.J > a déclaré avoir accepté d'acquérir la société privée in2food Holdings pour un montant non divulgué, le distributeur de produits alimentaires et de vêtements cherchant à mieux contrôler la qualité et l'approvisionnement de ses produits alimentaires de commodité haut de gamme.

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** Société Générale < SOGN.PA > a déclaré avoir signé un accord préliminaire avec la banque régionale française Crédit Mutuel Arkea pour vendre une partie de son activité de services de titres aux clients de la banque de détail, dans le cadre de la dernière mesure prise par le directeur général Slawomir Krupa pour rationaliser le portefeuille de la banque.

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** Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone Oyj < KNEBV.HE > est en pourparlers pour acheter TK Elevator, qui s'est préparée à une introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes proches du dossier.

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** Ant Group devrait conclure son acquisition d'une participation majoritaire dans Bright Smart Securities & Commodities < 1428.HK > pour un montant de 2,81 milliards de dollars HK (358,88 millions de dollars) d'ici la fin du mois, une fois que toutes les conditions auront été remplies, ont déclaré les deux entreprises lundi.

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** La société publique brésilienne Petrobras < PETR3.SA > a déclaré lundi qu'elle avait décidé d'exercer son droit d'acheter la participation de 50 % de la société malaisienne Petronas dans deux champs offshore au Brésil pour 450 millions de dollars, selon un dépôt de titres.

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** Pepper Money < PPM.AX > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat révisée à la baisse de la part du gestionnaire d'investissement Challenger < CGF.AX > qui l'évalue à 1,01 milliard de dollars australiens (713,67 millions de dollars), contre une évaluation précédente de 1,16 milliard de dollars australiens.

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** Le fabricant de drones AeroVironment < AVAV.O > a déclaré lundi avoir acquis Empirical Systems Aerospace, un producteur de systèmes d'aéronefs sans pilote et de plates-formes de mobilité aérienne avancées, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 200 millions de dollars.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

A2A
2,441 EUR MIL +0,66%
AEROVIRONMENT
222,5100 USD NASDAQ +5,02%
EQUITA GROUP
5,310 EUR MIL 0,00%
ERG
21,640 EUR MIL +0,56%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
JANUS HEND GRP
51,425 USD NYSE +1,87%
KONE-B
57,380 EUR LSE Intl +1,74%
MASTERCARD RG-A
506,640 USD NYSE -0,37%
PETROBRAS
8,1500 EUR Sibe +1,88%
Pétrole Brent
103,58 USD Ice Europ +2,53%
Pétrole WTI
95,99 USD Ice Europ +1,74%
SOCIETE GENERALE
65,6000 EUR Euronext Paris +0,92%
VICTORY CP HLG-A
68,6600 USD NASDAQ +1,93%
WOOLWORTHS HLDGS
3,260 EUR Tradegate +8,67%
WOOLWORTHS HLDGS
4,5500 USD OTCBB 0,00%
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