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Football/Ligue des champions-Le PSG surclasse Chelsea et rejoint les quarts de finale
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 23:54

Football/Ligue des champions-Le PSG surclasse Chelsea et rejoint les quarts de finale

Football/Ligue des champions-Le PSG surclasse Chelsea et rejoint les quarts de finale

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié confortablement mardi pour les quarts de finale ‌de la Ligue des champions en s'imposant facilement sur le terrain de Chelsea (3-0), grâce à deux buts en début de match, six jours après ​avoir déjà largement remporté la manche aller (5-2).

Contrairement au match aller au Parc des Princes, où il avait fait la différence en fin de partie, le champion d'Europe en titre a très vite éteint tout espoir londonien de remontée et l'a finalement emporté par un score fleuve au cumulé (8-2).

Auteur d'un doublé ​mercredi dernier, Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score dès la sixième minute. Bradley Barcola, lui aussi buteur à l'aller, a doublé la mise huit minutes plus tard. Entré à la pause, Senny ​Mayulu a enfoncé le clou en seconde période (62e).

Paris affrontera en quarts de ⁠finale le vainqueur du duel entre Galatasaray et Liverpool. Le club stambouliote s'est imposé au match aller en Turquie (1-0); le retour est ‌prévu mercredi soir en Angleterre.

"L'important est qu'on continue à bien jouer, on doit continuer comme ça", a déclaré Khvicha Kvaratskhelia sur Canal+. "On essaie de retrouver notre forme", a-t-il ajouté.

Pratiquement au complet - seul le milieu espagnol Fabian Ruiz manquant à ​l'appel en raison d'une blessure à un genou -, le ‌PSG a effectivement retrouvé de sa superbe en C1.

Si sa performance de l'aller, à domicile, avait été ⁠entachée par une défense poreuse, sa prestation à Stamford Bridge n'a souffert d'aucune contestation.

Les Parisiens ont tué dans l'oeuf toute velléité d'exploit londonien en marquant deux buts dans le premier quart d'heure.

Héros du match aller, lors duquel il avait inscrit un doublé en fin de match après son entrée en ⁠jeu, Khvicha Kvaratskhelia a poursuivi sur ‌sa lancée en ouvrant le score - son septième but de la saison en Ligue des champions.

Le Géorgien, meilleur buteur ⁠parisien de cette campagne européenne, a profité d'une erreur de Mamadou Sarr sur un long ballon de Matveï Safonov pour tromper Robert Sanchez d'une ‌frappe croisée du pied gauche.

SAFONOV PRÉSERVE LE BUT PARISIEN

Huit minutes plus tard, Bradley Barcola a doublé la mise sur une magnifique ⁠frappe, sans élan et à l'entrée de la surface, dans la lucarne opposée.

Muet pendant plus d'un an ⁠en Ligue des champions, l'ailier français ‌a marqué son deuxième but en deux matches face aux Blues. Il aurait même pu ajouter une autre réalisation sans une intervention de Robert Sanchez (43e), ​qui a retrouvé sa place de titulaire dans le but londonien.

Le dénouement étant ‌déjà connu à la pause, Luis Enrique a pu procéder à un premier changement pour préserver ses forces vives. Remplaçant de Joao Neves, qui a manqué une belle occasion ​à 2-0 (36e), Senny Mayulu a creusé l'écart d'une frappe limpide du gauche sous la barre de Robert Sanchez (62e).

Ce troisième but, le huitième sur l'ensemble des deux matches, était celui de trop pour de nombreux supporteurs londoniens qui ont quitté le stade dans la foulée.

Les Blues, dirigés par ⁠l'ancien entraîneur de Strasbourg Liam Rosenior, ont eu quelques occasions mais le gardien parisien Matveï Safonov a réussi de nombreux arrêts importants (36e, 42e, 43e, 61e, 65e, 79e).

La sortie de Bradley Barcola à l'heure de jeu, visiblement en raison d'une gêne physique, est la seule ombre au tableau.

Un an après avoir éliminé successivement Liverpool, Aston Villa et Arsenal sur la route de son premier sacre en C1, le PSG a une nouvelle fois sorti un représentant anglais.

Qualifié pour son troisième quart de finale d'affilée en Ligue des champions, le club parisien reste en lice pour conserver son titre.

(William Schomberg; ​version française Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)

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