((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Eli Lilly, Transocean, Uber; met à jour dsm-firmenich)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT lundi:

** Eli Lilly < LLY.N > achètera Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars en numéraire, obtenant ainsi l'accès à une technologie qui permet aux propres cellules des patients de générer des thérapies à l'intérieur du corps, sans qu'il soit nécessaire de les extraire.

** La société de services pétroliers Transocean < RIG.N > a déclaré qu'elle allait acquérir son homologue Valaris < VAL.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 5,8 milliards de dollars, élargissant ainsi son exposition aux bassins en eaux profondes, aux environnements difficiles et aux bassins en eaux peu profondes dans le monde entier.

** Uber < UBER.N > rachète à l'actionnaire de contrôle émirati Mubadala la branche livraison de la société turque Getir, élargissant ainsi l'empreinte turque de la société américaine.

** Le groupe chimique dsm-firmenich < DSFIR.AS > a annoncé la vente tant attendue de son activité de nutrition et de santé animale, mais la valeur d'entreprise convenue d'environ 2,2 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars) a déçu certains investisseurs.

** Le groupe singapourien DBS < DBSM.SI > a déclaré avoir acquis une participation supplémentaire dans la Shenzhen Rural Commercial Bank (SRCB), ce qui porte sa participation totale dans la banque chinoise de 19,40 % à 19,90 %.

** Un consortium mené par FedEx < FDX.N > et des investisseurs d'InPost < INPST.AS > a accepté de racheter la société d'entreposage de colis dans le cadre d'une transaction de 7,8 milliards d'euros (9,2 milliards de dollars) visant à étendre la portée d'InPost à travers l'Europe tout en donnant à FedEx l'accès à son réseau d'entreposage, ont déclaré les sociétés.

** NatWest Group < NWG.L > a accepté d'acheter l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine de Grande-Bretagne, Evelyn Partners, pour 2,7 milliards de livres (3,68 milliards de dollars), y compris la dette, dans le but d'étendre ses activités de gestion de patrimoine, a déclaré la banque britannique.

** La société australienne Pepper Money < PPM.AX > a reçu une offre de rachat de la part du gestionnaire d'investissement Challenger < CGF.AX > et de l'actionnaire majoritaire Pepper Group, qui valorise la société à 1,16 milliard de dollars australiens (814,90 millions de dollars), ce qui a permis à ses actions d'enregistrer un gain intrajournalier record.

