Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Kering, Philips, TUI, Osram et Standard Chartered)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA va racheter les parts de ses partenaires Volvo Group et CMA CGM dans leur coentreprise Flexis, rapporte lundi Le Monde, à la suite d'un réexamen du plan de marche de cette activité de fourgons électriques dans un contexte de décollage plus lent que prévu du marché.

* LVMH LVMH.PA a annoncé lundi soir qu'Antoine Arnault, fils aîné du PDG Bernard Arnault, a été promu lundi au comité exécutif du groupe français de luxe, où siège déjà sa soeur Delphine Arnault.

*

KERING

PRTP.PA - Le groupe de luxe français a fait état mardi d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que les investisseurs attendent des détails sur le plan du directeur général Luca de Meo pour redresser la situation difficile du propriétaire de Gucci.

* APERAM APAM.AS - Alphavalue a relevé sa recommandation à "ajouter" contre "alléger".

* PHILIPS PHG.AS - La société néerlandaise de technologie médicale a revu mardi à la baisse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires comparable pour 2026, la situant dans une fourchette comprise entre 4,5% et 3%, contre 4,5% précédemment.

* TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen en termes de parts de marché, a publié mardi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au titre de son premier trimestre, avec des réservations à terme stables et des prix moyens plus élevés.

* OSRAM AMS2.VI - Le fournisseur autrichien de semi-conducteurs a dit mardi que son chiffre d'affaires du premier trimestre serait inférieur aux attentes du marché, citant un environnement commercial difficile en 2026.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - L'agence américaine du médicament (FDA) a déclaré qu'une publicité télévisée pour la pilule anti obésité Wegovy du groupe danois était "fausse ou trompeuse", affirmant que le spot suggérait de manière trompeuse que le comprimé offrait une avancée ou une amélioration par rapport aux autres médicaments amaigrissants appartenant à la classe connue sous le nom de GLP-1.

* STANDARD CHARTERED STAN.L a nommé mardi Peter Burrill au poste de directeur financier par intérim en remplacement de Diego De Giorgi, qui quitte la banque britannique pour rejoindre la société de gestion d'actifs Apollo en tant que directeur de la région EMEA.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Z50D9

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)