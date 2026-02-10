Satellite: CMA CGM s'allie à Eutelsat pour équiper sa flotte

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant français du transport maritime CMA CGM s'allie à l'opérateur européen Eutelsat et à l'entreprise franco-norvégienne Marlink pour déployer sur sa flotte des services de télécommunication grâce aux satellites en orbite basse, ont annoncé lundi ces entreprises.

Au total, 350 navires de CMA CGM seront équipés de nouvelles antennes de réception d'ici à la fin 2026, a indiqué l'armateur à l'AFP.

Cette technologie doit fournir aux bateaux "un environnement de connectivité à haut débit et à faible latence" afin "d'améliorer l'efficacité opérationnelle, les échanges de données en temps réel et les services aux équipages", ont détaillé les entreprises dans un communiqué.

Le montant de ce contrat pluriannuel n'a pas été précisé.

Eutelsat dispose de l'un des deux seuls réseaux en orbite basse pleinement opérationnels, aux côtés de celui de Starlink du groupe SpaceX du milliardaire Elon Musk (plus de 6.000 satellites). Celui d'Eutelsat est donc le seul géré par un acteur européen.

CMA CGM a participé à l'augmentation de capital d'Eutelsat, finalisée en décembre, et détient 7,5% du capital de l'opérateur européen, dont il utilisait déjà les services de satellites géostationnaires.

L'armateur français collabore aussi avec Starlink depuis juillet 2024.

"Cette approche à deux opérateurs garantit à la fois la sécurité des opérations et une connectivité optimale pour les équipages, quelles que soient les conditions de navigation", a expliqué l'entreprise à l'AFP.

La compétition fait rage entre Eutelsat et Starlink pour équiper les transports européens. Air France a récemment choisi la société d'Elon Musk pour doter ses avions du wifi haut débit, à l'heure où la question de la souveraineté numérique préoccupe l'Etat et les grands groupes français.