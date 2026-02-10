Procès Casino: l'enseigne ne fera pas appel de sa condamnation pénale

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, etc.), condamné le 29 janvier à une amende de 40 millions d'euros dont 20 millions avec sursis dans le procès pour corruption impliquant son ex-PDG Jean-Charles Naouri, a annoncé lundi renoncer à faire appel sur le volet pénal.

"Casino a décidé de ne pas faire appel de cette condamnation pénale" mais "contestera le calcul des intérêts civils retenu par le Tribunal", indique l'entreprise désormais contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Sur le volet civil, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné tous les prévenus à verser solidairement 1,72 million d'euros au titre du préjudice matériel, 7.500 euros au titre du préjudice moral et 42.500 euros au titre des frais de justice aux anciens investisseurs de Casino notamment.

A l'issue du procès, Jean-Charles Naouri avait été condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis pour corruption et diffusion d'informations fausses.

Il avait annoncé dans la foulée son intention de faire appel de sa condamnation.

Jean-Charles Naouri avait conclu en septembre 2018 une "convention" avec le sulfureux patron de presse Nicolas Miguet, facturée 823.000 euros, supposément pour des "conseils" pendant neuf mois.

Pour l'accusation, dont le raisonnement a été suivi par le tribunal, il s'agissait en fait de défendre le cours de l'action Casino, au moment même où elle décrochait en Bourse, en présentant sous un jour favorable l'enseigne de grande distribution dans les différentes publications de conseils boursiers de M. Miguet.

Ce dernier a été condamné à 800.000 euros d'amende et quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis.

Trois ex-cadres du groupe de grande distribution ont par ailleurs été condamnés à trois ans d'emprisonnement avec sursis, avec des peines d'amende allant de 250.000 à 500.000 euros.