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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Philip Morris International, 3M, Mediterranean Shipping Company)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** Philip Morris International < PM.N > a vendu sa participation dans Swedish Match do Brasil, qui contrôle la marque brésilienne Fiat Lux, a rapporté Folha de S.Paulo sans divulguer de détails financiers.

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** 3M < MMM.N > va se séparer de son activité Scott Safety et s'associer à Bain Capital pour acheter Madison Fire & Rescue pour 1,95 milliard de dollars, en combinant les deux pour créer une coentreprise de sécurité et d'incendie qui élargira le portefeuille de sécurité du géant industriel.

nL4N40713O

** Le géant du transport de conteneurs Mediterranean Shipping Company va acheter 50 % des parts de la société de transport maritime sud-coréenne Sinokor, selon une déclaration publique à Chypre.

nL6N4070QZ

** BP BP.L a déclaré qu'il vendrait son site de raffinage de pétrole allemand à Gelsenkirchen à la société d'investissement Klesch Group pour une somme non divulguée et a augmenté son objectif de réduction des coûts, dans le cadre de la dernière mesure visant à simplifier son portefeuille et à consolider son bilan.

nL6N4070FC

** L'entreprise de défense britannique BAE Systems BAES.L vendra sa participation restante dans la société kazakhe Air Astana AIRA.KZ , a déclaré la société kazakhe.

nL6N4070GV

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

3M
142,760 USD NYSE -1,61%
BAE SYSTEMS
2 276,500 GBX LSE -2,30%
BP
580,450 GBX LSE +4,44%
Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
PHILIP MRRS INT
163,195 USD NYSE -1,76%
Pétrole Brent
111,86 USD Ice Europ +2,02%
Pétrole WTI
97,63 USD Ice Europ -1,48%
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