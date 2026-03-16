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(Ajoute Kone Oyj, Eni, Public Storage)

Les offres, fusions , acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT lundi:

** Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone Oyj KNEBV.HE est en pourparlers pour acheter TK Elevator, qui s'est préparé à une introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N4041L0

** L'autorité italienne de la concurrence a déclaré qu'elle avait donné son accord conditionnel à Plenitude, la division à faible émission de carbone du groupe énergétique Eni ENI.MI , pour acheter certains actifs de la compagnie régionale ACEA

ACE.MI . nL8N4041XQ

** L'italien UniCredit CRDI.MI a augmenté la pression sur Commerzbank CBKG.DE pour qu'elle accepte les négociations de fusion avec une offre basse pour augmenter sa participation dans la banque allemande au-delà de 30%. nL6N4040E6

** Public Storage PSA.N a accepté d'acquérir son petit rival National Storage Affiliates NSA.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 10,5 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré l'opérateur d'installations de self-stockage, alors qu'il se développe dans des régions à forte croissance aux États-Unis. nL4N4040WN

** Le Premier ministre Luis Montenegro a déclaré que les trois candidats à la privatisation de la compagnie aérienne portugaise TAP doivent présenter des plans pour renforcer ses opérations et ses routes dans tous les aéroports portugais, et pas seulement dans son principal hub de Lisbonne. nL8N4041OR

** Ant Group devrait conclure l'acquisition d'une participation majoritaire dans Bright Smart Securities & Commodities 1428.HK pour un montant de 2,81 milliards de dollars HK (358,88 millions de dollars) d'ici la fin du mois, une fois que toutes les conditions auront été remplies, ont déclaré les deux entreprises. nL4N40419W

** Le plus grand gestionnaire d'actifs de Malaisie, Permodalan Nasional Bhd (PNB), n'acceptera pas l'offre publique d'achat volontaire de Sunway SWAY.KL pour sa participation de 13,5% dans l'entreprise de construction IJM Corp IJMS.KL , selon un communiqué nL1N4040NX

** Un groupe de banques dirigé par JPMorgan a commencé à commercialiser auprès des investisseurs un prêt de 5,75 milliards de dollars destiné à financer le rachat par endettement d'Electronic Arts EA.O , selon une feuille de conditions consultée par Reuters. nL1N4040LO

** La société technologique suisse Centiel prévoit de s'introduire à la bourse suisse à la mi-avril en fusionnant avec HT5, une société holding déjà cotée, avec pour objectif une capitalisation boursière de 166 millions de francs suisses (210,82 millions de dollars), ont déclaré les sociétés.

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** La société italienne d'appareils auditifs Amplifon AMPF.MI a accepté d'acheter les activités auditives de la société danoise GN Store Nord GN.CO pour 2,3 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars), dans le cadre d'une transaction qui créera un groupe couvrant à la fois la fabrication et la distribution au détail, ont déclaré les deux sociétés lundi.

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** La société de services financiers StoneX Group SNEX.O a proposé d'acquérir CAB Payments CABP.L au comptant, évaluant le fournisseur de paiements transfrontaliers à 241,4 millions de livres (319,7 millions de dollars). nL6N4040FB

** L'australien Perpetual Limited PPT.AX a déclaré avoir accepté de vendre son activité de gestion de patrimoine à la société de capital-investissement Bain Capital pour un paiement initial en espèces de 500 millions de dollars australiens (350 millions de dollars). nL1N40308O

** La startup indienne de technologie éducative upGrad a signé un accord pour acquérir sa rivale Unacademy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ont déclaré les deux entreprises dimanche. nL1N40305I