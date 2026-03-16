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Nvidia élargit ses partenariats automobiles pour la conduite autonome
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 22:27

Nvidia a annoncé de nouveaux accords avec plusieurs constructeurs automobiles pour sa plateforme de conduite autonome Drive Hyperion. Le groupe veut renforcer sa présence dans un secteur considéré comme un relais de croissance stratégique.

Nvidia a indiqué élargir ses partenariats dans le domaine de la conduite autonome avec plusieurs constructeurs automobiles, dont Hyundai Motor, Nissan, Isuzu ainsi que les groupes chinois BYD et Geely. Ces accords portent sur la plateforme Nvidia Drive Hyperion, un système conçu pour développer et déployer des fonctions avancées d'aide à la conduite et de conduite autonome. Cette technologie vise notamment les véhicules de niveau 4, capables de circuler sans intervention humaine dans certaines zones ou conditions spécifiques.

Lors de la conférence GTC, le directeur général Jensen Huang a estimé que l'industrie entrait dans une nouvelle phase de développement. Il a déclaré que "le moment ChatGPT de la conduite autonome est arrivé", évoquant l'accélération des progrès grâce à l'intelligence artificielle. Nvidia annonce également quatre nouveaux partenaires pour sa plateforme robotaxi, soulignant que le nombre de véhicules prêts pour ce type de services pourrait fortement augmenter dans les années à venir.

La plateforme Drive Hyperion fait partie de l'écosystème complet développé par Nvidia pour la conduite autonome, qui comprend l'entraînement des modèles dans les centres de données, des simulations à grande échelle et les systèmes informatiques embarqués dans les véhicules. Parmi les entreprises utilisant déjà ces technologies figurent Aurora, Nuro, Sony, Uber, Stellantis et le constructeur de véhicules électriques Lucid. Nvidia ne fabrique toutefois ni véhicules autonomes ni la plupart des composants nécessaires à leur fonctionnement.

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