Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** Le gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L est racheté par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres (13,5 milliards de dollars), dans l'une des plus grandes transactions de gestion de fonds en Europe qui marquera la fin d'une ère pour la société vieille de 222 ans.

** La société de capital-investissement Platinum a accepté de vendre la société espagnole de gestion des déchets Urbaser à Blackstone BX.N et EQT EQTAB.ST pour 6,6 milliards de dollars, a déclaré la société. nL6N3Z80FS

** Shell étudie des options stratégiques afin de dégager une valeur à long terme pour son unité de production d'énergie renouvelable Sprng, a déclaré la société jeudi. nL6N3Z80PJ

** Le plus grand distributeur alimentaire européen Carrefour

CARR.PA a annoncé la vente de son unité roumaine à Paval Holding pour 823 millions d'euros (976 millions de dollars).

** L'offre publique d'achat de Toyota Motor 7203.T sur Toyota Industries 6201.T a été prolongée jusqu'au 2 mars après qu'elle ait semblé ne pas obtenir les votes nécessaires des actionnaires face à l'opposition farouche de l'actionnaire activiste Elliott Investment. nL1N3Z806C

** L'opérateur boursier allemand Deutsche Boerse DB1Gn.DE a déclaré mercredi qu'il achèterait la participation restante de 20 % de General Atlantic dans le fournisseur de données, d'analyses et d'indices ISS STOXX pour 1,1 milliard d'euros (1,31 milliard de dollars).