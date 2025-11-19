((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Adobe, China International Capital Corp, Alkermes Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** Adobe < ADBE.O > va acquérir la plateforme logicielle Semrush < SEMR.N > pour 1,9 milliard de dollars, ont déclaré les deux sociétés, alors que le fabricant de Photoshop cherche à renforcer ses outils de marketing et à attirer les marques avec des produits d'intelligence artificielle générative.

** L'entreprise publique China International Capital Corp (CICC) prévoit de fusionner avec Dongxing Securities et Cinda Securities par le biais d'un échange d'actions A, a déclaré la société dans un document déposé à la Bourse de Shanghai.

** Alkermes < ALKS.O > a déclaré avoir adouci son offre d'achat d'Avadel Pharmaceuticals < AVDL.O >, évaluant le fabricant de médicaments pour les troubles du sommeil jusqu'à 2,37 milliards de dollars, après une proposition concurrente du danois Lundbeck HLUNa.CO .

** La société pétrolière et gazière de la mer du Nord Ithaca Energy < ITH.L > a annoncé un accord avec la major pétrolière Shell UK < SHEL.L > pour acheter une participation de 50 % dans la découverte de gaz de Tobermory, située dans le bassin de l'ouest des Shetland, au large de l'Écosse.

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery < WBD.O > souhaite que Paramount Skydance < PSKY.O > adoucisse sa dernière offre de 23,5 dollars par action pour la porter à environ 30 dollars par action, a rapporté Axios, citant des sources familières avec le dossier.

** Le mexicain Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) < ASURB.MX > a signé un contrat pour acheter le portefeuille d'aéroports de l'opérateur d'infrastructure brésilien Motiva < MOTV3.SA > pour 11,5 milliards de reais (2,16 milliards de dollars), y compris la dette nette, a déclaré Motiva.

