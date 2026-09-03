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(Ajouts: Groupe Rossel)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 19 h 30 GMT:

** Le Groupe Rossel, éditeur belge de journaux tels que « Le Soir » et « La Voix du Nord », est en pourparlers en vue d'un éventuel rachat de son concurrent français, le Groupe Sud Ouest, a annoncé jeudi ce dernier. nL8N44V19D

** Nvidia NVDA.O va racheter la célèbre plateforme de développement Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars, pariant que la prise en charge des modèles d'IA ouverts stimulera la demande future, même si ses plus gros clients développent leurs propres puces pour réduire leur dépendance vis-à-vis du géant des semi-conducteurs. nL4N44V0WT

** Rokstone a finalisé l'acquisition de Post & Co, un courtier général spécialisé dans les secteurs maritime et logistique, a annoncé ce courtier général d'assurance, détenu par Aventum. nL6N44V0PY

** Bridgepoint a acquis une participation de 70 % dans VIPR dans le cadre d’une opération qui valorise le fournisseur de technologies de délégation d’autorité à environ 80 millions de livres sterling (100 millions de dollars). nL6N44U0YG

** Les assureurs affiliés au groupe sud-coréen Samsung prévoient d’acquérir la société de réassurance londonienne Canopius en rachetant une participation supplémentaire de 50 % pour plus de 2 000 milliards de wons (1,47 milliard de dollars), a indiqué le Korea Economic Daily. nL1N44U1DS

** La société américaine Diversified Energy DEC.N a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir la société privée Birch pour environ 1,8 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le bassin du Permien, riche en pétrole et en gaz.

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** Les compagnies d’assurance affiliées au groupe sud-coréen Samsung prévoient d’acquérir la société de réassurance londonienne Canopius en rachetant 50 % de parts supplémentaires pour plus de 2 000 milliards de wons (1,47 milliard de dollars), a rapporté le Korea Economic Daily. nL1N44U1CR

** Amwins Underwriting a élargi son portefeuille d’agents généraux de souscription (MGA) avec l’acquisition de Joseph Chiarello & Co, Inc, un fournisseur de solutions d’assurance commerciale destinées au secteur des armes à feu. nL6N44U1BF

** Proofpoint, détenue par Thoma Bravo, est en pourparlers pour racheter la société de cybersécurité Varonis Systems

VRNS.O , a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier. nL4N44U1Q6

** Shell Offshore, une filiale du géant britannique du pétrole et du gaz Shell SHEL.L , a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir une participation de 30 % dans le projet d’exploration « Conifer » exploité par BP BP.L dans le golfe du Mexique. nL1N44U113

** La société londonienne Oneglobal Broking a racheté Latam Reinsurance Brokers (Latam Re), un courtier en réassurance indépendant dont le siège social est situé à Panama City, au Panama. nL6N44U151