(Ajouts: Smithfield Foods, BDL Capital Management, Next Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** Le transformateur de porc américain Smithfield Foods < SFD.O > achètera Nathan's Famous < NATH.O >, une entreprise centenaire, dans le cadre d'une transaction de 450 millions de dollars qui ajoute le nom du hot-dog américain le plus emblématique à son portefeuille de marques, selon la société. nL4N3YM1AS

** Le gestionnaire d'actifs européen BDL Capital Management a acquis une participation d'un peu plus de 1 % dans Beazley Plc depuis l'offre publique d'achat en espèces de 7,7 milliards de livres sterling (10,3 milliards de dollars) de Zurich Insurance Group, ce qui témoigne de l'intérêt des acheteurs pour l'évaluation de Beazley. nL6N3YM0Q5

** Le distributeur de mode Next < NXT.L > a déclaré avoir acheté la marque de chaussures britannique Russell & Bromley dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, en payant 2,5 millions de livres (3,4 millions de dollars). nS8N3Y6030

** La guerre des enchères entre Netflix et Paramount Skydance pour Warner Bros Discovery a fait émerger des gagnants clairs: JPMorgan et Allen & Company. nL6N3YL15N

** Le producteur américain d'uranium Energy Fuels < UUUU.A > a accepté de payer une forte prime pour Australian Strategic Materials (ASM) < ASM.AX >, alors que les États-Unis renforcent leurs efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement occidentales en éléments de terres rares.

** Airwallex a acquis la société sud-coréenne Paynuri Co Ltd, en obtenant des licences de paiement locales et un enregistrement d'entreprise de change qui lui permettra d'opérer directement dans le pays, alors que la fintech fondée en Australie s'étend en Asie. nL1N3YM005

** Restaurant Brands Asia < RESR.NS > a déclaré mardi qu'Inspira Global investira jusqu'à 34,16 milliards de roupies (375,06 millions de dollars) pour prendre le contrôle de l'opérateur Burger King India, alors que la société de capital-investissement Everstone se retire de sa participation.

