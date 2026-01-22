Getlink se dit confiant pour atteindre son objectif annuel d'Ebitda

Le logo de Getlink à Paris

Getlink a annoncé jeudi être ‍confiant dans sa capacité à dépasser son objectif d'Ebitda ‌annuel de 780 millions à 830 millions d'euros, le ​groupe faisant état d'un ⁠chiffre d'affaires annuel en recul de 1% à ⁠1,59 ‍milliard d'euros.

"Le groupe est ⁠confiant dans sa capacité à dépasser l’objectif d’Ebitda 2025 ​annoncé en mars compte tenu de l’accord conclu avec ⁠les compagnies d’assurance relatif ​aux indemnités liées aux ​pertes d’exploitation ​d’Eleclink en 2024", explique le ​groupe ⁠dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires d'Eleclink atteint 225 millions d'euros en 2025, en baisse ‌de 20%, tandis que celui d'Eurotunnel augmente de 4% à 1,2 milliard d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ‌Blandine Hénault)